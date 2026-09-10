El TS ve "peligro" para el proceso electoral en las altas del censo por la ley de nietos

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Madrid, 10 sep (EFE). El Tribunal Supremo considera que el "incremento extraordinario" en el número de electores en el censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA), por la ley de nietos y una instrucción posterior, genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Así lo señala el alto tribunal en dos autos en los que acuerda suspender cautelarmente, como pidieron Iustitia Europa y Vox, las altas en este censo de los nacionalizados españoles a partir de esta ley de nietos, que se aplica a los hijos y nietos de los españoles exiliados por el franquismo.

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En su decisión, que cuenta con un voto particular discrepante, los magistrados señalan que el censo de residentes en el exterior se ha incrementado en 408.262 electores desde las últimas elecciones generales de 2023 hasta el pasado 1 de julio, y apuntan además que dicho incremento extraordinario está "en constante aumento".

Así, aplican esta medida cautelar -la suspensión de estos registros- tras detectar un "riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica". EFE

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