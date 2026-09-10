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El PP defiende recortar el poder del Congreso en la elección del CGPJ ante un Gobierno "sin límites morales"

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La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este jueves la propuesta de su grupo para recortar el poder del Congreso en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el argumento de que España tiene ahora un Gobierno "sin límites morales" que quiere "romper las costuras del Estado de Derecho" y que dedica "constantes" ataques a los jueces.

Lo ha hecho ante el Pleno del Congreso donde ha sido la encargada de presentar la proposición de ley con la que el PP busca que los jueces y magistrados en activo elijan directamente y mediante listas abiertas a los doce vocales de procedencia judicial, dejando en manos del Congreso y del Senado únicamente la designación de cuatro juristas de reconocida competencia por cada Cámara.

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Gamarra, que se ha remitido a informes de la Comisión Europea y de Comisión de Venecia, ha destacado que su propuesta "neutraliza los riesgos de politización interna" al garantizar las candidaturas independientes y asegurar la representación "de todas las categorías judiciales" y la presencia "equilibrada de hombres y mujeres" a través de un sistema electoral "enormemente garantista".

Alberto Catalán, de UPN, ha incidido en que las acusaciones del Gobierno a los jueces o "las tramas contra procedimientos judiciales" generan una imagen de politización de la justicia "con la que hay que acabar" y ha abogado por volver a recuperar la separación de poderes.

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Desde el PSOE, Francisco Aranda, ha acusado al PP de querer "puentear la Constitución" con esta propuesta de reforma además de "entregar la justicia a las asociaciones conservadoras". También han defendido que tanto la Constitución, el Tribunal Constitucional y la Comisión de Venecia validan que las Cortes Generales "tengan un papel determinante" en la elección de los vocales del CGPJ.

COMO SI LOS DIPUTADOS ELIGEN A LOS DIPUTADOS

En nombre de Sumar, Enrique Santiago ha igualado el hecho de que los jueces elijan a los jueces a que los diputados elijan a los diputados. "Los poderes del Estado en democracia se eligen con intervención del soberano del pueblo mediante de todos los españoles y españolas", ha recordado.

"Eso que ustedes llaman politización es la pluralidad de la democracia, es una conquista de las fuerzas sociales", ha expresado antes de recordar que el Tribunal Constitucional avala el sistema actual, que es "homologable" a los distintos modelos europeos, y ha reprochado al PP que afirme que el Poder Judicial está politizado por la elección de las Cortes y no "por el número de nombramientos de jueces conservadores que hace el Consejo".

Por su parte, José María Sánchez García, diputado de Vox, considera que lo urgente es reformar los nombramientos a las salas del TS, audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia para que los nombramientos allí "no se hagan con arreglo a criterios discrecionales que aplique el Consejo".

Néstor Rego, del BNG, ha restado credibilidad al PP para hablar de independencia judicial, y ha recalcado que, aunque la justicia tiene que ser independiente, no por eso tiene que "estar al margen" del poder político. Noemí Santana, de Podemos, ha acusado al PP de tratar de perpetuar una "cúpula judicial conservadora" con poder "casi hereditario".

El diputado del PNV, Mikel Legarda, ha señalado que la superación del debate supone, en su opinión, "la ruptura del vínculo de los vocales del Consejo con los nombramientos de los cargos gubernativos judiciales" y ha expresado que el modelo que defiende el PP no es el único posible para ajustarse a la Comisión Europea y a la Comisión de Venecia.

El representante de Junts, Josep Pagès, ha alegado que el CGPJ es ya "un órgano politizado por definición" al estar formado por jueces "partidistas" que designan a otros jueces "de acuerdo con cuotas partidistas" y ha acusado al PP de sacar las conclusiones "que le interesan" de los informes del CGPJ y la Comisión Europea.

Para Junts la "auténtica reforma" sería que los miembros que pierdan el cargo dejen de cobrar cuando termina el mandato, y que los nombramientos se hagan por criterios objetivos y transparentes en vez de por "filiación política".

Pilar Vallugera, de ERC, ha puesto el foco en la falta de "credibilidad" que tiene la justicia y ha recordado que, entre las miles de quejas de ciudadanos que se elevan al CGPJ, finalmente "cuatro pueden terminar en sanción". Por ello, se pregunta si los jueces "son muy perfectos" o si realmente la situación "no se sostiene".

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EuropaPress

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