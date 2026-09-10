El madrileño Gabriel Ángel García, primer Premio de Derecho Administrativo 'Alejandro Nieto' de Diputación de Palencia

10/09/2026 Foto de familia de los integrantes del jurado del I Premio 'Alejandri Nieto' de Derecho Administrativo. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN DIP PALENCIA

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El jurado del Primer Premio 'Alejandro Nieto 2025' sobre 'Estudios de Derecho Administrativo y su historia', convocado por la Diputación de Palencia ha fallado a favor del profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid Gabriel Ángel García Benito por su trabajo 'De la irresponsabilidad de los funcionarios a la responsabilidad de la Administración: Justicia Administrativa versus ordinaria en el siglo XIX francés'

Se trata de la primera edición de un premio que lleva el nombre del jurista Alejandro Nieto García, quien falleció en 2023 y que fue una figura clave en el Derecho Administrativo español muy vinculado a Palencia y a Tariego de Cerrato, pueblo del que procedía su familia y donde pasó largas temporadas.

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Un galardón dotado con 4.000 euros que buscar premiar a los mejores trabajos en materia de derecho administrativo y su historia como reconocimiento a la labor investigadora y docente que llevó a cabo Alejandro Nieto.

Además, con este galardón, la Diputación de Palencia busca poner en valor la importancia que tiene el Derecho Administrativo, columna vertebral del localismo y las entidades públicas, en los de los municipios de la provincia y que va mas allá de los límites territoriales de la provincia.

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Expertos juristas y catedráticos han formado parte un jurado que ha presidido la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y completado con Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes, de la ULE; Tomás Ramón Fernández, de la Universidad Complutense de Madrid; Ricardo Rivero, de la USAL; José Luis Martínez López-Muñiz, de la UVA; Helena Villarejo, de la UVA; Julio Agustín Pérez, de la UBU y Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo y doctor en Derecho.

El ganador de esta primera edición, a la que se han presentado once trabajos, nació en Madrid en 1997, es doctorando en el programa en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid donde también ha sido profesor ayudante en el Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho hasta agosto de 2026.

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Es la actualidad Gabriel Ángel García Benito disfruta del puesto de profesor horario y también, de profesor colaborador asociado en la Universidad Pontifica de Comillas- ICADE y su investigación desde 2022 se circunscribe a la historia del Derecho Público y, en concreto, al Derecho Administrativo.