El exdirector de la Guardia Civil señalado por presiones a la UCO declara en el caso Leire

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Madrid, 10 sep (EFE).- Leonardo Marcos, el exdirector de la Guardia Civil a quien un mando atribuyó presiones, declara este jueves ante el juez que investiga las supuestas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear causas judiciales y desacreditar a la UCO, responsable de varias investigaciones que afectan al PSOE.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ayer interrogó a la gerente del PSOE, sigue así con sus pesquisas para dilucidar los supuestos movimientos de Leire Díez, centrándose en una de sus vertientes: las presuntas actuaciones para desacreditar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de investigar diversas causas contra el entorno de Pedro Sánchez.

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Pedraz imputó a Leonardo Marcos a petición de la acusación popular unificada, que ejerce el Partido Popular y que argumentó que el exjefe de la UCO Rafael Yuste le achacó presiones para ponerse de perfil en la investigación al hermano de Sánchez.

Leonardo Marcos es el tercer responsable del instituto armado imputado en esta causa, tras la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos; aunque en su caso no sigue en el cargo puesto que dirigió el instituto armado entre junio de 2023 y septiembre de 2024, cuando renunció por cuestiones personales.

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La acusación del PP considera, según sostuvo en un escrito, que "los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

También está citado este jueves, en este caso como testigo, el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, para analizar qué recorrido tuvo una denuncia interpuesta contra Leire Díez.

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La acusación pidió al magistrado dar este paso después de que el fiscal Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general del Estado, sostuviera, en su declaración como testigo, que se había remitido un informe al fiscal jefe de Badajoz respecto a esta denuncia, y negase que ordenara archivarla.

El juez pretende ahora dilucidar qué ocurrió con la mencionada denuncia, para lo que también pidió una copia íntegra del expediente, así como de las comunicaciones mantenidas entre fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal al respecto. EFE

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