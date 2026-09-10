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El Consejo de Estado celebra por primera vez visitas guiadas para conmemorar sus 500 años

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Madrid, 10 sep (EFE).- La sede del Consejo de Estado en Madrid celebra a partir de este viernes por primera vez visitas guiadas para conmemorar los 500 años de la institución, creada por el rey Carlos I en 1526 en Granada y que funciona como órgano supremo consultivo del Gobierno.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, recibirá este viernes 11 de septiembre a la primera visita guiada de ciudadanos, que a partir de las 10.30 harán un recorrido por las diferentes dependencias del edificio, como el salón de plenos o la biblioteca antigua, según ha informado la institución en una nota de prensa este jueves.

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El conocido como Palacio de los Consejos o Palacio de Uceda, uno de los más antiguos de la capital, es un edificio barroco situado en el Madrid de los Austrias que llegó a ser considerado el inmueble más relevante de la ciudad tras el antiguo Alcázar Real.

Las visitas guiadas, gratuitas y con inscripción previa, están siendo coordinadas a través de los programas 'Bienvenidos a Palacio' y 'Madrid otra mirada', impulsados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, respectivamente.

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Por el momento hay previstos otros dos recorridos los días 18 de septiembre y 13 de noviembre. EFE

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