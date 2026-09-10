Espana agencias

El Congreso vota la nacionalidad saharaui con la crisis ceutí y la ley de nietos de fondo

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- El pleno de Congreso aprobará este jueves, salvo sorpresa de última hora, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, y lo hace en medio de la crisis de Ceuta, con la vista puesta en Marruecos, y la polémica por la ley de nietos.

Verá así la luz una ley que ha permanecido arrinconada durante más de un año, debido, de acuerdo con sus promotores, a la falta de voluntad del Gobierno por ponerla en marcha.

PUBLICIDAD

Ni el PP ni Junts, que se abstuvieron en la votación del dictamen, han adelantado el sentido de su voto hoy, pero todo indica que mantendrán la misma posición, mientras que Vox votará en contra como ya hizo el pasado 23 de julio, cuando logró el apoyo de la mayoría de los grupos en la comisión de Justicia.

En aquella ocasión, el PSOE sí apoyó la ley después de ser la única fuerza que rechazó su toma en consideración el 25 de febrero de 2025 y ya ha dejado claro que la apoyará ahora.

PUBLICIDAD

La proposición de ley de Sumar prevé que los nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977 y sus descendientes, aun cuando no tengan residencia legal en España, puedan acceder a la nacionalidad española.

Y para poder aspirar a ser españoles deberán aportar el DNI español (aunque no se encuentre vigente), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación, permiso de conducir español o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros.

El debate de esta iniciativa se produce en medio de la crisis de Ceuta después de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio y también con la polémica que se ha generado con la llamada ley de nietos.

Una polémica que se ha desencadenado después de que el Tribunal Supremo suspendiera el martes las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la aplicación de esta ley, hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados por esta vía cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Sevilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este jueves 10 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima en Sevilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este jueves 10 de septiembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 10 de septiembre en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán este 10 de septiembre en Barcelona

Málaga: el pronóstico del clima para este 10 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Málaga: el pronóstico del clima para este 10 de septiembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Madrid este 10 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Madrid este 10 de septiembre

Paula Echevarría confiesa en ‘El Hormiguero’ que se siente fuerte a nivel emocional, a pesar del reciente fallecimiento de su padre: “Creo que estoy en el mejor momento mental de mi vida”

La actriz ha visitado este miércoles el programa de Pablo Motos para presentar ‘A la deriva’, la nueva serie que protagoniza y que se estrenará el próximo 20 de septiembre

Paula Echevarría confiesa en ‘El Hormiguero’ que se siente fuerte a nivel emocional, a pesar del reciente fallecimiento de su padre: “Creo que estoy en el mejor momento mental de mi vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Los expertos coinciden en que estas cinco claves distinguen a los buenos conductores

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

La desclasificación de los informes de Ceuta revela cómo Defensa y distintos órganos de la Guardia Civil valoraron de forma diferente la actuación de Marruecos en apenas 50 minutos

La Guardia Civil advierte: cuando dejas el coche en el taller, fíjate en estos cuatro detalles

Qué significa que un coche enseñe un pañuelo blanco por la ventana

ECONOMÍA

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El ministro de Trabajo francés viene a España a aprender cómo trabajar con 40 grados: “Francia se está convirtiendo en España”, asegura

Cuánto subirán las pensiones en 2027 tras dispararse la inflación

Los precios en España se disparan: gasolina, gasóleo y luz suben con fuerza mientras los salarios quedan por debajo del IPC

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”