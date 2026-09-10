Espana agencias

El Congreso da luz verde a reconocer a biólogos y trabajadores sociales como sanitarios

La consideración de la proposición de ley ha sido posible gracias a los 165 votos a favor del bloque de izquierdas, frente al rechazo de Vox y la abstención de PP, Junts y PNV

La ministra de Sanidad, Mónica García, con diputados de Vox a sus espaldas este jueves en el Congreso. (Isa Saiz/Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García, con diputados de Vox a sus espaldas este jueves en el Congreso. (Isa Saiz/Europa Press)
Guardar

El pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la toma en consideración de la proposición de ley para reconocer como sanitarias las profesiones de Biología y Trabajo Social cuando se ejercen dentro del ámbito sanitario.

Con 165 votos a favor, 32 en contra y 148 abstenciones, ha salido adelante la propuesta, impulsada conjuntamente por PSOE, Sumar, ERC, BNG, Compromís y EH Bildu, por lo que continuará su tramitación parlamentaria en la Cámara baja.

PUBLICIDAD

La iniciativa, que ha contado con el rechazo de Vox y la abstención de PP, Junts y PNV, busca adecuar la legislación de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003 a una realidad asistencial existente y reconocer jurídicamente las funciones que más de 40.000 biólogos y trabajadores sociales desempeñan en el ámbito sanitario.

Una labor “esencial”

Para los proponentes, los profesionales de la biología desempeñan, desde hace años, funciones nucleares en ámbitos asistenciales, en particular en laboratorios clínicos, diagnóstico genético, biología molecular, inmunología y reproducción asistida, entre otros", y su actividad “resulta esencial para la correcta caracterización de los procesos de salud y enfermedad”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el trabajo social ha adquirido un papel estructural en el ámbito sanitarios, con funciones que inciden en el proceso asistencial.

En la defensa de la propuesta, la diputada del PSOE Margarita Martín ha subrayado que el reconocimiento de ambos colectivos se hace sin perjuicio de las competencias de otras profesiones y preservando “el carácter multiprofesional de los equipos”.

“No se trata de conceder un privilegio, se trata de reconocer una responsabilidad que estos profesionales ya ejercen”, ha expresado Martín, que ha remarcado que reconocer “no significa invadir” ni “quitar espacio a nadie”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Pasillos de un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema sanitario “multiprofesional”

Para EH Bildu, Marije Fullaondo ha celebrado que este reconocimiento permite avanzar a un modelo que no se reduzca a curar una enfermedad, sino que “prevenga, ayude y cuide”, mientras que ERC ha considerado “insostenible” que en 2026 las profesiones sanitaria se ordenen mediante una ley de hace 20 años.

Desde Sumar, la diputada Alda Recas ha incidido en la necesidad de crear un sistema sanitario público “multiprofesional”, donde la conjunción y la potenciación de las competencias de todos “lo hacen más grande, mejor y más justo”.

Y la parlamentaria de Compromís Águeda Micó ha defendido la importancia de dar a biólogos y trabajadores sociales el lugar que ocupan en la realidad.

Abstención del PP, rechazo de Vox

Aunque en el PP reconocen a labor esencial que realizan estos profesionales, la diputada del PP Rosa Quintana ha exigido rigor técnico en la implementación, al tiempo que ha cuestionado si una reforma parcial es la mejor manera de abordar una cuestión que afecta al conjunto de la ordenación de las profesiones sanitarias.

Vox ha votado en contra de esta propuesta, al rechazar que se realice mediante una proposición de ley “por la puerta de atrás”, evitando trámites que ofrecerías seguridad jurídica y requerirían un informe económico, según ha relatado David García Gomis.

PNV ha destacado la labor fundamental que realizan ambas profesiones, al tiempo que ha cuestionado si la modificación de la actual ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias es “la vía más adecuada” para llevarlo a cabo, ha señalado el diputado de PNV Joseba Andoni Agirretxea.

La diputada de Junts Pilar Calvo ha indicado que su grupo apoya su reconocimiento y estudiar la incorporación de otros perfiles como audiólogos, pero ha rechazado el “modelo centralista” propuesto de ordenar las profesiones con un registro elaborado desde Madrid y que no se respete las competencias de Cataluña, según ha declarado la diputada Pilar Calvo.

(Información de EFE)

Temas Relacionados

Ministerio de Sanidad EspañaSanidad EspañaMónica GarcíaHospitales EspañaEmpleoEmpleo en EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

Ser beneficiario de una pensión compensatoria que se extinga por el fallecimiento del excónyuge es la condición central, aunque existen excepciones para divorcios anteriores a 2008 y víctimas de violencia de género

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

El estreno de ‘Supervivientes All Stars 3’ deja los primeros poderes y varias cuentas pendientes: Rosa Benito bate un récord y Alma Bollo queda en el punto de mira

La tercera edición del All Stars arranca en Honduras con un reparto dispuesto a demostrar que una segunda oportunidad puede dar mucho más juego

El estreno de ‘Supervivientes All Stars 3’ deja los primeros poderes y varias cuentas pendientes: Rosa Benito bate un récord y Alma Bollo queda en el punto de mira

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí está la lista de los precios más bajos de los carburantes y también los más caros en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Gobierno señala las “amenazas” comunes de la frontera sur para defender la integración de Ceuta y Melilla en el “corazón de Europa”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, cerró el miércoles 9 de septiembre en Bruselas dos jornadas de contactos

El Gobierno señala las “amenazas” comunes de la frontera sur para defender la integración de Ceuta y Melilla en el “corazón de Europa”

Depósitos un 18% más rentables en un año e hipotecas un 10% más caras: quién gana y quién pierde con la subida de tipos del BCE

El Banco Central Europeo eleva el precio del dinero hasta el 2,5% y abre la puerta a nuevas subidas, mientras los bancos encarecen los préstamos hipotecarios y mejoran la retribución de los plazos fijos y cuentas remuneradas

Depósitos un 18% más rentables en un año e hipotecas un 10% más caras: quién gana y quién pierde con la subida de tipos del BCE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno señala las “amenazas” comunes de la frontera sur para defender la integración de Ceuta y Melilla en el “corazón de Europa”

El Gobierno señala las “amenazas” comunes de la frontera sur para defender la integración de Ceuta y Melilla en el “corazón de Europa”

Marruecos bendice la versión del Gobierno sobre Ceuta y señala al PP, que deberá coser las relaciones si llega a Moncloa

Exteriores mantiene empleados en sus consulados encadenando contratos temporales desde hace 30 años: hay 100 casos que superan el límite legal

Obras de emergencia en el Museo del Prado ante “el grave riesgo” para las personas: el arquitecto Rafael Moneo solucionó unas goteras con unas chapas que han provocado “alarma”

La Justicia avala el desahucio de una inquilina de renta antigua tras 50 años para que el hijo de la propietaria pueda independizarse

ECONOMÍA

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Depósitos un 18% más rentables en un año e hipotecas un 10% más caras: quién gana y quién pierde con la subida de tipos del BCE

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

Países Bajos tiene las mejores pensiones del mundo: la edad de jubilación depende de la esperanza de vida, da igual la cotización y se necesitan 50 años para cobrar el 100%

DEPORTES

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions