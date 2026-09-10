El Congreso da luz verde a reconocer a biólogos y trabajadores sociales como sanitarios

La ministra de Sanidad, Mónica García, con diputados de Vox a sus espaldas este jueves en el Congreso. (Isa Saiz/Europa Press)

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El pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la toma en consideración de la proposición de ley para reconocer como sanitarias las profesiones de Biología y Trabajo Social cuando se ejercen dentro del ámbito sanitario.

Con 165 votos a favor, 32 en contra y 148 abstenciones, ha salido adelante la propuesta, impulsada conjuntamente por PSOE, Sumar, ERC, BNG, Compromís y EH Bildu, por lo que continuará su tramitación parlamentaria en la Cámara baja.

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La iniciativa, que ha contado con el rechazo de Vox y la abstención de PP, Junts y PNV, busca adecuar la legislación de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003 a una realidad asistencial existente y reconocer jurídicamente las funciones que más de 40.000 biólogos y trabajadores sociales desempeñan en el ámbito sanitario.

Una labor “esencial”

Para los proponentes, los profesionales de la biología desempeñan, desde hace años, funciones nucleares en ámbitos asistenciales, en particular en laboratorios clínicos, diagnóstico genético, biología molecular, inmunología y reproducción asistida, entre otros", y su actividad “resulta esencial para la correcta caracterización de los procesos de salud y enfermedad”.

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Por su parte, el trabajo social ha adquirido un papel estructural en el ámbito sanitarios, con funciones que inciden en el proceso asistencial.

En la defensa de la propuesta, la diputada del PSOE Margarita Martín ha subrayado que el reconocimiento de ambos colectivos se hace sin perjuicio de las competencias de otras profesiones y preservando “el carácter multiprofesional de los equipos”.

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“No se trata de conceder un privilegio, se trata de reconocer una responsabilidad que estos profesionales ya ejercen”, ha expresado Martín, que ha remarcado que reconocer “no significa invadir” ni “quitar espacio a nadie”.

Pasillos de un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema sanitario “multiprofesional”

Para EH Bildu, Marije Fullaondo ha celebrado que este reconocimiento permite avanzar a un modelo que no se reduzca a curar una enfermedad, sino que “prevenga, ayude y cuide”, mientras que ERC ha considerado “insostenible” que en 2026 las profesiones sanitaria se ordenen mediante una ley de hace 20 años.

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Desde Sumar, la diputada Alda Recas ha incidido en la necesidad de crear un sistema sanitario público “multiprofesional”, donde la conjunción y la potenciación de las competencias de todos “lo hacen más grande, mejor y más justo”.

Y la parlamentaria de Compromís Águeda Micó ha defendido la importancia de dar a biólogos y trabajadores sociales el lugar que ocupan en la realidad.

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Abstención del PP, rechazo de Vox

Aunque en el PP reconocen a labor esencial que realizan estos profesionales, la diputada del PP Rosa Quintana ha exigido rigor técnico en la implementación, al tiempo que ha cuestionado si una reforma parcial es la mejor manera de abordar una cuestión que afecta al conjunto de la ordenación de las profesiones sanitarias.

Vox ha votado en contra de esta propuesta, al rechazar que se realice mediante una proposición de ley “por la puerta de atrás”, evitando trámites que ofrecerías seguridad jurídica y requerirían un informe económico, según ha relatado David García Gomis.

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PNV ha destacado la labor fundamental que realizan ambas profesiones, al tiempo que ha cuestionado si la modificación de la actual ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias es “la vía más adecuada” para llevarlo a cabo, ha señalado el diputado de PNV Joseba Andoni Agirretxea.

La diputada de Junts Pilar Calvo ha indicado que su grupo apoya su reconocimiento y estudiar la incorporación de otros perfiles como audiólogos, pero ha rechazado el “modelo centralista” propuesto de ordenar las profesiones con un registro elaborado desde Madrid y que no se respete las competencias de Cataluña, según ha declarado la diputada Pilar Calvo.

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(Información de EFE)