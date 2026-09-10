Espana agencias

Detenido el presunto autor de tres incendios forestales en Barberà del Vallès (Barcelona)

Guardar

Barcelona, 10 sep (EFE).- El Cuerpo de Agentes Rurales ha detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de tres incendios forestales en Barberà del Vallès (Barcelona) mientras trataba de prender fuego en el paraje del Castell de Barberà.

La investigación se inició el mes de agosto a raíz de varios indicios que apuntaban a la intencionalidad de dos fuegos forestales consecutivos en la misma zona con apenas quince días de diferencia, según han informado los Agentes Rurales este jueves.

PUBLICIDAD

Los efectivos del cuerpo especializado identificaron entonces como sospechoso a este joven residente en la zona e intensificaron un discreto seguimiento operativo sobre sus movimientos que culminó con su arresto el pasado 6 de septiembre.

Tras la detención 'in fraganti', efectuada con la colaboración de la Policía Local de Barberà del Vallès, el arrestado ha sido entregado a los Mossos d'Esquadra para su puesta a disposición judicial.

PUBLICIDAD

El cuerpo ha recordado que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de incendio forestal tipificado en el artículo 351 del Código Penal, que contempla penas de prisión a la espera de la calificación definitiva que determine el tribunal. EFE

dic/rq/crf

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta y regresa al Palacio de Fredensborg después de cuatro días ingresada

La monarca de 86 años ha vuelto a casa tan solo un día después del funeral de su primo Harald V

La reina Margarita de Dinamarca recibe el alta y regresa al Palacio de Fredensborg después de cuatro días ingresada

El juicio de Marius Borg por violación se tendrá que repetir desde el principio: la Justicia noruega aprueba la apelación del hijo de la reina Mette-Marit

Tras su reaparición en el funeral de Estado del rey Harald, el Tribunal de Apelación ha aprobado la revisión solicitada por Marius Borg

El juicio de Marius Borg por violación se tendrá que repetir desde el principio: la Justicia noruega aprueba la apelación del hijo de la reina Mette-Marit

Harry Styles vuelve a España: el artista británico anuncia dos actuaciones en el Metropolitano de Madrid para 2027

El cantante presentará su cuarto disco ‘Kiss All The Time. Disco, “Occasionally” en vivo, publicado en marzo

Harry Styles vuelve a España: el artista británico anuncia dos actuaciones en el Metropolitano de Madrid para 2027

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado este jueves un paquete de cien medidas para el curso 2026-2027

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

Los autos completos, notificados ahora tras adelantarse la decisión esta semana, revelan que la Sala de lo Contencioso-Administrativo también cuestiona el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia desde 2022

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

ECONOMÍA

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica la mejor manera de calcular la edad de acceso a la jubilación anticipada

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”