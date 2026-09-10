Detenido el presunto autor de tres incendios forestales en Barberà del Vallès (Barcelona)

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Barcelona, 10 sep (EFE).- El Cuerpo de Agentes Rurales ha detenido a un hombre de 28 años como presunto autor de tres incendios forestales en Barberà del Vallès (Barcelona) mientras trataba de prender fuego en el paraje del Castell de Barberà.

La investigación se inició el mes de agosto a raíz de varios indicios que apuntaban a la intencionalidad de dos fuegos forestales consecutivos en la misma zona con apenas quince días de diferencia, según han informado los Agentes Rurales este jueves.

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Los efectivos del cuerpo especializado identificaron entonces como sospechoso a este joven residente en la zona e intensificaron un discreto seguimiento operativo sobre sus movimientos que culminó con su arresto el pasado 6 de septiembre.

Tras la detención 'in fraganti', efectuada con la colaboración de la Policía Local de Barberà del Vallès, el arrestado ha sido entregado a los Mossos d'Esquadra para su puesta a disposición judicial.

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El cuerpo ha recordado que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de incendio forestal tipificado en el artículo 351 del Código Penal, que contempla penas de prisión a la espera de la calificación definitiva que determine el tribunal. EFE

dic/rq/crf