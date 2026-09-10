Cultura se reúne este jueves con las comunidades y la Policía tras últimos robos en museos

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Madrid, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Cultura se reúne este jueves con las comunidades autónomas y la Policía Nacional para abordar la seguridad en los museos tras los robos perpetrados este año en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, en el Museo de Albacete y en el Museo de Villena (Alicante).

El encuentro, confirmado a EFE por fuentes de este ministerio, llega tras el llamamiento hecho por su titular, Ernest Urtasun, a raíz de la última sustracción, en la que el pasado 27 de agosto tres encapuchados se hicieron con gran parte del llamado Tesoro de Villena.

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Un informe de Europol había advertido previamente de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, piedras preciosas y antigüedades por su facilidad para colocarlas en el mercado ilegal.

A lo largo del mes de agosto, y a instancias de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Cultura había pedido n información en dos ocasiones a las comunidades autónomas sobre los museos susceptibles de sufrir este tipo de robos.

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Según su versión, hubo dos llamamientos, uno el 11 y otro el 24 a las comunidades que no habían contestado. Entre ellas estaría la Comunidad Valenciana, que negó sin embargo haber recibido tal información y recordó que la titularidad del museo de Villena es municipal. EFE