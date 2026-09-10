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Antonio Garamendi (CEOE): Lo sucedido en Ceuta es un problema de todos

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Ceuta, 10 sep (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido este jueves que lo sucedido en Ceuta con la entrada de más de 80.000 personas por la frontera a finales del pasado julio es un "problema de todos".

Además, ha reclamado "soluciones inmediatas para recuperar la normalidad", ya que para el presidente de la CEOE lo que ha sucedido en Ceuta "es un problema de todos, de ahí la importancia de Europa".

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Garamendi se ha expresado así durante un encuentro de trabajo mantenido con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), quien acaba de llegar a Ceuta tras haber estado en Madrid y en Bruselas.

Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, sobre la mesa se han analizado las consecuencias que la entrada masiva está teniendo en la economía de la ciudad.

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El presidente de la ciudad ha repasado el viaje realizado a Bruselas, las diferentes reuniones mantenidas y los compromisos adquiridos.

En la reunión también han estado presentes la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, los consejeros de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, y de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi; y la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos.

El presidente de la CEOE se encuentra desde ayer en Ceuta para mostrar su respaldo al sector empresarial de la ciudad y reclamar medidas para volver a la normalidad. EFE

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