Alex Rins dejará el Mundial de MotoGP al final de la temporada

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Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El español Alex Rins, en la actualidad piloto del equipo oficial de Yamaha, dejará la competición motociclista al final de la temporada, según confirma la organización del campeonato.

Rins, en la actualidad vigésimo del Mundial de MotoGP, no contaba con ninguna oferta interesante que le permitiese seguir en activo, motivo por el que podría haber decidido no continuar en la competición de dos ruedas al término de la temporada 2026.

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"Tenía dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir", reconoció en Misano Adriático Rins, quien dice haber encontrado "algo que realmente me llama mucho más la atención", si bien no quiso desvelar de qué se trataba.

Lo único que sí afirmó taxativamente es que su carrera deportiva sobre las dos ruedas "se acabó". EFE