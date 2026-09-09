Vito Quiles ratifica la querella contra Begoña Gómez por una supuesta denuncia falsa

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Madrid, 9 sep (EFE).- Vito Quiles ha ratificado este miércoles la querella que interpuso contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por una presunta denuncia falsa al asegurar que él la había acosado el pasado 29 de abril en un restaurante de Las Rozas (Madrid).

Según ha informado Abogados Cristianos, Quiles ha acudido este miércoles al jugado de Majadahonda (Madrid) con su letrada en esta causa, Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, para ratificar la querella, ya admitida, en la que atribuye a Gómez de un presunto delito de acusación o denuncia falsa.

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La querella tiene su origen en la denuncia que Begoña Gómez presentó contra Quiles, al que atribuyó presuntos delitos de acoso y lesiones al perseguirla a la salida de un restaurante el pasado 29 de abril.

El juez de Majadahonda en el que recayó esta denuncia la archivó en mayo al entender, tras visionar las imágenes aportadas en la causa, que no se habían podido "acreditar hechos que posean relevancia penal", ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

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Begoña Gómez y la Fiscalía Provincial de Madrid recurrieron este archivo y la Audiencia Provincial de Madrid deliberó este lunes sobre el mismo, sin que haya trascendido su decisión por el momento.

Tras el archivo de la denuncia Vito Quiles interpuso querella contra la mujer del presidente, que fue admitida y en la que se ha ratificado este miércoles, en una causa en la que el magistrado ha citado a declarar el 23 de octubre a Begoña Gómez como querellada y a Quiles como querellante.

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La defensa de Quiles sostiene que la denuncia de Begoña Gómez buscaba "silenciar, amordazar e intimidar a un ciudadano incómodo", criminalizando lo que define como una "legítima y pacífica interpelación periodística" sobre asuntos de interés público relacionados con la esposa del presidente del Gobierno, detalla el comunicado de la letrada. EFE