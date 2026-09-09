Vane Sotelo alcanza los 99 goles con España e iguala el récord de Javi Rodríguez

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Redacción deportes, 9 sep (EFE).- La pívot Vane Sotelo ya forma parte de la historia del fútbol sala español, después de que la capitana y máxima goleadora de la selección femenina alcanzase los 99 goles con España tras anotar un doblete en la contundente victoria por 8-0 ante Polonia, en Las Rozas (Madrid).

La orensana suma esta cifra en 102 partidos internacionales y se coloca a la altura del registro que Javi Rodríguez mantenía en solitario como máximo goleador histórico de la selección española absoluta.

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Sotelo, jugadora del Arriva AD Alcorcón FSF, debutó con el combinado nacional el 4 de noviembre de 2014, en un amistoso frente a Hungría. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por grandes hitos. En la Eurocopa de 2019, disputada en Gondomar, marcó el primer gol de España en una fase final continental femenina, torneo en el que además se proclamó campeona y fue elegida MVP.

La internacional española también dejó su huella en el primer Mundial femenino de fútbol sala y, así, el 22 de noviembre de 2025 anotó ante Tailandia el primer gol de España en la historia de esta competición, en un encuentro que terminó con triunfo por 5-2. El combinado nacional acabaría conquistando la medalla de bronce.

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Ahora, Sotelo alcanza los 99 tantos y empata con una leyenda como Javi Rodríguez, que logró la misma cifra en 170 partidos con España entre 1995 y 2010. El actual técnico del Barça anotó su gol número 99 precisamente ante Portugal, el 30 de enero de 2010, en la final de la Eurocopa de Debrecen, en Hungría, y donde la selección se impuso por 2-3. EFE

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