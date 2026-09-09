Stassin: "Marcar en el primer partido fue magnífico"

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Sevilla, 9 sep (EFE).- El delantero belga Lucas Stassin declaró este miércoles, en su presentación como futbolista del Sevilla, que "la acogida ha sido muy buena", a lo que ha ayudado la circunstancia "magnífica" de "marcar en el primer partido" que jugó, sólo tres días después de su llegada.

Stassin, cedido hasta final de temporada por el Saint-Étienne francés, confesó que "ha sido rápida" la negociación "para venir aquí" porque se trataba de "un club por el que tenía simpatía" y cree que le va "a ir genial". "Es una gran oportunidad, no había que pensárselo dos veces", agregó.

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El atacante valón se mostró "contento" por ingresar en un vestuario "muy competitivo" que, al mismo tiempo, es "una familia" y reveló que había coincido en los escalafones inferiores del Anderlecht con Robbie Ure, el delantero escocés con quien competirá, en principio, por el puesto.

"Será el entrenador el que decida. Puedo jugar solo en punta, con dos o con tres e intentará marcar los máximos posibles, pero que sean importantes para ganar partidos. El trabajo del es marcar y participar", concluyó Stassin.

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El extremo portugués Félix Correia, cedido por el Lille francés y presentado en el mismo acto, comentó que ha tenido "pocos días para trabajar" con sus nuevos compañeros, a los que vio "empatar en un campo difícil", el del Espanyol, "a pesar de estar con uno menos por la roja a -Arouna- Sangante".

Félix valoró la "gran historia de este club" y el "magnífico ambiente" que genera "la afición" a la que espera conocer "el viernes contra el Valencia", aunque advirtió de que aún no se halla en plenitud de sus facultades físicas por la "dificultad" de acostumbrarse al "calor".

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El futbolista lisboeta se apartó de las apelaciones a la prudencia de todos los estamentos del Sevilla para asegurar que piensa "estar en lo más alto posible" sin "ningún problema en asumir la presión por escalar" con respecto a las últimas temporada y "jugar en Europa". EFE

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