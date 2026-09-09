Espana agencias

Save the Children pide acogida urgente a niños y familias que viven en la calle en Ceuta

Guardar

Ceuta, 9 sep (EFE).- La organización Save the Children ha mostrado este miércoles su "profunda preocupación" por el creciente número de agresiones a personas migrantes y reclama a las autoridades que garanticen "de manera inmediata" una alternativa de acogida para todas las personas que continúan durmiendo en la calle, con especial atención a niños, niñas, adolescentes y familias.

"La calle no es lugar para niños y niñas solas o familias con menores a cargo, y en estas circunstancias de violencia menos que nunca, las autoridades de la ciudad y el Ministerio deben asegurar que, después de más de un mes de la entrada, no permanezcan más personas en situación de calle", señala Jenifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children España.

PUBLICIDAD

La organización considera imprescindible que se adopten con carácter urgente las medidas necesarias para acelerar y reforzar los procesos de reseña e identificación de las personas presentes en Ceuta y que no se encuentran en ningún espacio de acogida oficial.

Esta actuación permitiría, no solo garantizar el acceso efectivo a sus derechos, sino también mejorar la planificación del número de plazas de acogida necesario, la gestión de los traslados y la asignación de plazas en los distintos recursos de acogida.

PUBLICIDAD

Save the Children también ve necesario establecer un mecanismo "formal de coordinación e intercambio de información" entre las administraciones competentes y las entidades sociales que trabajan directamente con familias y niños o niñas en situación de calle, exclusión y vulnerabilidad.

"Las organizaciones disponemos de información relevante sobre situaciones familiares, necesidades específicas de protección, problemas de salud, posibles casos de minoría de edad y otros factores de vulnerabilidad que pueden resultar determinantes para una adecuada derivación y atención de las personas afectadas", afirma Jennifer Zuppiroli. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

La actriz que saltó a la fama con ‘Élite’ hace casi una década y Hugo Diego García conversan con ‘Infobae’ sobre ‘Enfrentados: Marfil’, disponible en Prime Video desde este 9 de septiembre

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

La princesa Amalia de Holanda acompaña a sus padres en el cortejo fúnebre de Harald V de Noruega: velo de rejilla y guantes

La heredera al trono de Países Bajos ha acompañado a sus padres al último adiós del monarca noruego

La princesa Amalia de Holanda acompaña a sus padres en el cortejo fúnebre de Harald V de Noruega: velo de rejilla y guantes

Mientras el lince ibérico se recupera, otro felino en España se enfrenta a la amenaza de la extinción: el gato montés sufre un serio declive

Se cree que en nuestro país podría haber desaparecido ya en Huelva, Cádiz y la mayor parte de Sevilla, mientras que en Portugal deben quedar menos de 100 ejemplares

Mientras el lince ibérico se recupera, otro felino en España se enfrenta a la amenaza de la extinción: el gato montés sufre un serio declive

Este es el precio de la luz en España para este 10 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio de la luz en España para este 10 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Narváez, el juez del Supremo que pilota el caso de la ‘ley de nietos’: el número uno de su promoción que eligió ser fiscal y acabó en la cúpula de la Justicia

Antonio Narváez, el juez del Supremo que pilota el caso de la ‘ley de nietos’: el número uno de su promoción que eligió ser fiscal y acabó en la cúpula de la Justicia

Un juez anula una multa de 200 euros por pisar una línea continua al considerar que el sistema de cámaras de la DGT no aportaba prueba suficiente

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

España expulsará a Marruecos a un migrante del CETI de Ceuta que promete que lo volverá a intentar: necesita trabajo para mantener a su familia

Qué es la ‘ley de nietos’ y qué es el CERA: dos términos clave para entender el fallo del Supremo sobre el voto exterior

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas