Espana agencias

Sánchez inscribe en la "normalidad" la reunión del rey con Margarita Robles sobre Ceuta

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inscrito en la "normalidad" la reunión que este lunes mantuvo el rey con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos mandos militares, para examinar la situación en Ceuta ante la crisis migratoria desde el punto de vista de la defensa.

En una entrevista en TVE, el jefe del Ejecutivo ha dicho que Felipe VI celebra este tipo de reuniones con Robles de manera recurrente y que unas veces se dan a conocer, como ha sido esta, y otras no, cuando se le ha preguntado si en esta ocasión se trataba de una muestra de apoyo del rey a Robles frente a desavenencias con otros ministros.

PUBLICIDAD

"Es una foto oportuna, normal y entiendo que en la coyuntura en la que se produce pueda producir algún tipo de lectura, pero evidentemente es algo que es bastante normal y cotidiano", ha reiterado.

Sánchez ha añadido que el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas "no solamente está en su derecho", sino que también es "su responsabilidad" mantener estas reuniones con los mandos militares y la ministra para que le "expliquen" la situación en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Y ha aprovechado para recordar el papel desempeñado en esta crisis por los miembros de los Ejércitos, con más de 3.000 soldados desplegados en Ceuta y más de 1.500 policías y guardias civiles.

Sobre la próxima visita del Rey a Ceuta, el jefe del Gobierno no ha querido concretar la fecha, más allá de señalar que será en fechas "próximas".

Sí ha confirmado que Moncloa está trabajando con Zarzuela en su preparación y ha considerado que la presencia de Felipe VI en Ceuta, y también en Melilla, es algo "más que justificado y necesario que nunca" porque la ciudad necesita del "arrope y el cariño" de todas las instituciones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ante un mercado laboral que un 45% considera precario y en el que contar con contactos sigue siendo la vía más fácil para acceder al empleo, las nuevas generaciones reparan en la estabilidad, la conciliación y el bienestar que aporta el puesto de trabajo

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

El presidente del Gobierno aborda en ‘TVE’ la situación judicial de su mujer, un día después de que el juez celebrara la audiencia preliminar que deja la causa a las puertas de un juicio con jurado popular

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

El presidente del Gobierno reivindica la presunción de inocencia de su antecesor después de que los exdirectivos de la aerolínea declararan ante el juez y apuntasen a su entorno por el rescate público de 53 millones de euros

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Las calles madrileñas acogen puestos de moda, artesanía y productos de cercanía con entrada libre

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento

A la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, se le atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Los hechos han ocurrido en Valencia

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

La entrevista a Pedro Sánchez en ‘Mañaneros 360′ de TVE, en 10 frases: “He estado al pie del cañón desde el minuto uno”

Pedro Sánchez niega que los informes avisaran de la entrada masiva en Ceuta y reconoce que se debe mejorar la preparación ante “ataques híbridos”

Pedro Sánchez cuestiona al Supremo por suspender el voto a los beneficiados por la Ley de Nietos: “No estamos a favor ni compartimos la resolución”

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas