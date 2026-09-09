Sánchez inscribe en la "normalidad" la reunión del rey con Margarita Robles sobre Ceuta

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inscrito en la "normalidad" la reunión que este lunes mantuvo el rey con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos mandos militares, para examinar la situación en Ceuta ante la crisis migratoria desde el punto de vista de la defensa.

En una entrevista en TVE, el jefe del Ejecutivo ha dicho que Felipe VI celebra este tipo de reuniones con Robles de manera recurrente y que unas veces se dan a conocer, como ha sido esta, y otras no, cuando se le ha preguntado si en esta ocasión se trataba de una muestra de apoyo del rey a Robles frente a desavenencias con otros ministros.

PUBLICIDAD

"Es una foto oportuna, normal y entiendo que en la coyuntura en la que se produce pueda producir algún tipo de lectura, pero evidentemente es algo que es bastante normal y cotidiano", ha reiterado.

Sánchez ha añadido que el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas "no solamente está en su derecho", sino que también es "su responsabilidad" mantener estas reuniones con los mandos militares y la ministra para que le "expliquen" la situación en la ciudad autónoma.

PUBLICIDAD

Y ha aprovechado para recordar el papel desempeñado en esta crisis por los miembros de los Ejércitos, con más de 3.000 soldados desplegados en Ceuta y más de 1.500 policías y guardias civiles.

Sobre la próxima visita del Rey a Ceuta, el jefe del Gobierno no ha querido concretar la fecha, más allá de señalar que será en fechas "próximas".

PUBLICIDAD

Sí ha confirmado que Moncloa está trabajando con Zarzuela en su preparación y ha considerado que la presencia de Felipe VI en Ceuta, y también en Melilla, es algo "más que justificado y necesario que nunca" porque la ciudad necesita del "arrope y el cariño" de todas las instituciones. EFE