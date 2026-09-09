Rufián tilda de "cutrez" la lista de periodistas de Interior y asegura que "la buena es la del CNI"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tildado de "cutre" el listado de tertulianos y periodistas especificando su adscripción ideológica redactado por el Ministerio del Interior y ha deslizado que, a su juicio, la lista "buena" es la que da por hecho que tiene el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si le parecen convincentes las explicaciones que ha dado sobre este listado el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, desde donde han llegado a pedir perdón tras las quejas de las asociaciones de periodistas, y han explicado que se trataba de un listado de uso interno y sin fines "espurios".

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Pero Rufián ha preferido destacar que "alguien ha cobrado" por hacer ese listado cuando "hubiera sido mucho más barato una búsqueda de Google" y ha expresado que de haberse hecho el listado con dinero público se trataría de "una cutrez maversadora más".