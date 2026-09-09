Rufián insiste en pedir una candidatura común de la izquierda alternativa y dice que aún "hay tiempo" para conformarla

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este miércoles en la necesidad de que las izquierdas soberanistas se unan para conformar una candidatura común para las próximas elecciones generales incidiendo en que aún hay "tiempo" para conformar esa alianza que, por lo pronto, no encuentra adeptos en otros espacios.

Preguntado al respecto en los pasillos del Congreso, Rufián ha reconocido que es "muy cabezón" y que, por tanto, no va a cejar en su empeño de intentar hacer realidad la confluencia por la que aboga desde hace meses.

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En este contexto, ha comentado que no quiere "tener razón" y que en la noche electoral salgan "todos los líderes y lideresas de izquierda" a decir que hay que "reflexionar" por lo que, según pronostica, serán unos malos resultados. "Yo eso ya me lo sé", ha apostillado.