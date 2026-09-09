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Rufián considera "coherente" que el Rey se reúna con Robles porque es "la ministra más querida de la derecha"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "coherente" que el Rey se reuniese con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el pasado lunes en el Palacio de la Zarzuela para tratar la situación militar en Ceuta, ya que "es la ministra más querida de la derecha".

Así ha respondido Rufián en los pasillos del Congreso, después de que la Casa del Rey hiciese público este martes, través de las redes sociales, que el jefe del Estado había mantenido una reunión con Robles y la cúpula militar para conocer cómo avanza la situación en la ciudad autónoma desde el punto de vista castrense.

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Al ser preguntado sobre la desclasificación de documentos acerca de la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Rufián ha adelantado que no espera "nada" y ha aprovechado para recalcar que Robles "no quiere" que esta se lleve a cabo.

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