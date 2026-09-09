Renfe no ve justificación técnica para reducir de forma general la velocidad de los S106

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Madrid, 9 sep (EFE).- Renfe ha reafirmado este miércoles que viajar en los trenes S106 AF (ancho fijo) de Talgo (Avril) es "absolutamente seguro" y considera que "no existe justificación técnica" en estos momentos para establecer una reducción generalizada de su velocidad máxima por problemas en sus bogies, tal y como piden los maquinistas.

Tras las fisuras aparecidas en ocho bogies de la serie 106 AF de Talgo en 2025, Renfe elaboró un exigente plan de control y seguimiento para garantizar la seguridad en consenso con la Agencia de Seguridad Ferroviaria Española (AESF) que permite detectar cualquier afección sobre los bastidores antes de que se produzca y tomar las medidas necesarias.

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De esta forma, durante este año, Renfe ha retirado tres bogies por indicios de fisuras y 16 de forma preventiva.

Ante ello, el sindicato de maquinistas SEMAF ha pedido a Renfe establecer una reducción de la velocidad máxima de estos trenes con el objetivo prioritario de frenar la degradación acelerada y garantizar la integridad física del material.

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Para el colectiva, esta degradación "está estrechamente ligada a los fuertes movimientos y al comportamiento anómalo" que presenta el material cuando circula a altas velocidades y, a su juicio, este comportamiento es el que seguramente está llegando a provocar las fisuras en los bogies de las cabezas motrices.

Aunque AESF avala las medidas de control aplicadas sobre los trenes S106, la compañía ha señalado en un comunicado que se ha comprometido con SEMAF en una reunión a primera hora a equipar un tren con sensores extensométricos para analizar el efecto de la velocidad y de otros parámetros sobre las tensiones de los bogies.

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En cualquier caso, Renfe no descarta que, en cuanto haya la más mínima evidencia científica y técnica que apunte a la necesidad de reducir la velocidad, esta será aplicada de manera inmediata.

No obstante, con el conocimiento actual respaldado por los técnicos de Renfe y Talgo y por institutos independientes, si bien la reducción de velocidad o la menor carga de los trenes contribuye a alargar la vida útil de estos elementos, con el actual sistema de detección y prevención, esto no implica una mejora adicional en la seguridad.

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Las medidas necesarias para el seguimiento de este fenómeno y las condiciones de operación de los trenes se determinan a partir de análisis técnicos, estudios de ingeniería, criterios de mantenimiento y la supervisión de los organismos competentes en materia de seguridad ferroviaria, ha detallado.

En este marco, Renfe considera que una reducción generalizada de la velocidad de los S106 AF no aporta, de acuerdo con la información técnica disponible y con las medidas de control actualmente implantadas, una mejora adicional de las condiciones de seguridad.

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Además, una limitación de estas características tendría un impacto directo sobre la prestación del servicio ya que no podría considerarse de alta velocidad, con la consiguiente afección a los viajeros.

Renfe seguirá colaborando plenamente con la AESF y continuará informando de cualquier novedad relevante y cualquier material sobre el que exista una duda técnica permanecerá fuera de servicio hasta superar los controles correspondientes.

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Asimismo, activará cambios y anulaciones de manera gratuita para los billetes afectados con el fin de responder ante cualquier posible alteración del servicio derivada de esta situación. EFE