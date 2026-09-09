Osasuna prepara el duelo ante el Espanyol con cuatro bajas confirmadas

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Pamplona, 9 sep (EFE).- Osasuna trabajó este miércoles a puerta cerrada en las instalaciones de Tajonar con la mirada puesta en el partido del sábado en El Sadar ante el Espanyol, para el que tienen cuatro bajas seguras por lesión.

Valentín Rosier, Aimar Oroz, Jorge Herrando y Moi Gómez no participaron en el entrenamiento y continuaron con sus respectivos procesos de recuperación, por lo que son baja para la cita ante el conjunto perico. El último sufre una lesión leve en el bíceps femoral de la pierna izquierda, confirmada este martes.

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Esto da opciones a otros futbolistas para tener minutos o incluso ser de la partida inicial. Boyomo y Rockson se disputan una plaza junto a Catena, mientras que el francés Romain Del Castillo espera la oportunidad de vestir de rojillo por primera tras llegar como último fichaje.

El encuentro trae además recuerdos recientes para Osasuna. La pasada temporada, los rojillos cayeron por 1-2 ante el Espanyol en El Sadar en la jornada 37, un resultado que complicó su permanencia en Primera, aunque finalmente lograron salvar la categoría en la última jornada.

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El equipo volverá a entrenarse este jueves, a partir de las diez y media de la mañana en Tajonar, en una sesión a puerta abierta. El viernes, Luis Miguel Ramis ultimará la preparación del encuentro con un entrenamiento a puerta cerrada en El Sadar para seguir puliendo detalles. EFE

le/jr/cmm