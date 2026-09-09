Nacho Martín evita marcarse plazos para alcanzar su mejor nivel tras su grave lesión

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Gijón, 9 sep (EFE).- El centrocampista del Sporting de Gijón Nacho Martín aseguró este miércoles que se encuentra "mejor de lo esperado" al inicio de temporada, aunque prefirió no aventurar cuándo alcanzará su mejor versión tras ser intervenido a finales de marzo de una lesión en el calcáneo izquierdo que le mantuvo apartado de los entrenamientos con el grupo hasta el tramo final de la pretemporada.

El futbolista compareció este miércoles en rueda de prensa en la previa del partido del domingo ante el Eldense y confesó que en un primer momento tuvo "algunas dudas" de si llegaría preparado físicamente para el inicio de competición, a la vez que reconoció que en este punto aún se encuentra "como en una pretemporada particular".

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Sobre la adaptación al sistema del argentino Nicolás Larcamón, el centrocampista la calificó de positiva pese a "su exigencia física" y valoró la idea de "salir jugando desde atrás con balón" dentro de una modelo que pide al equipo ser "presionante" y "valiente y atrevido" con balón, una propuesta que, ha subrayado, le va "muy bien" a sus características.

"Desde que estoy en el primer equipo siempre tuve muchísima competencia", aseguró el centrocampista sobre el nivel en su posición, que valoró esa presión interna como un estímulo positivo para lograr "dar la mejor versión".

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Del último encuentro liguero ante el Girona, el asturiano admitió que la derrota es "difícil" de asumir, marcada por las "individualidades" de los goles, aunque destacó que el equipo dejó "cosas positivas que la afición reconoció", al igual que otras muchas negativas que trabajar.

El centrocampista atribuyó la derrota a "dos acciones" resueltas por futbolistas con experiencia en Primera División y competiciones europeas, y remarcó que en el plano colectivo el Sporting compitió "de tú a tú" ante el conjunto catalán.

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Con vistas al próximo partido, y preguntado por la avanzada compra del Eldense por Leo Messi, Nacho Martín dijo desconocer la operación, aunque apuntó que "no preocupa" por el momento en el vestuario; y lo entendió como "una inversión con la que querrá hacer al equipo más fuerte".

Una rueda de prensa que tuvo lugar tras un nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco, que prepara su duelo ante el Eldense con la reincorporación al trabajo grupal, aunque de forma parcial, del mediocentro Manu Rodríguez. Sí continuaron al margen Guillamón, Gaspar y Ferrari, los tres baja por lesión. EFE

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