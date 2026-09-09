Mónica García tilda de "cutre y ridícula" la lista de periodistas de Interior y no ve intención de "señalamiento"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tachado de "ridícula" y "cutre" la lista de tertulianos y periodistas especificando su adscripción ideológica redactado por el Ministerio del Interior pero no ve una intención de "señalamiento", denunciando que era el PP quien ha permitido "listas negras" con la denominada 'policía patriótica'.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha opinado que más allá de las explicaciones del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ese listado "no lleva a ningún lado", aparecen "personajes" como el exministro José Luis Ábalos, y que en consecuencia "no lleva a ningún lado".

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"Me parece un poco ridícula y cutre", ha reafirmado para exclamar que quien haya elaborado este dosier no lo ha hecho tampoco "muy bien".

No obstante, ha denunciado que "donde sí hay listas" en el PP "señalando a periodistas, a compañeros suyo", a "adversarios" políticos y a Televisión Española (TVE), preguntándose si los 'populares' han hecho alguna condena de agresiones a periodistas en varias manifestaciones convocadas en apoyo a Ceuta o sobre listas que circulan sobre los voluntarios que están ayudando a migrantes en la ciudad autónoma.

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García ha recriminado que el PP le está haciendo "gratis" el trabajo a Vox y ha recordado que una afamada "lista negra" era la de la 'policía patriótica' durante los gobiernos del PP.