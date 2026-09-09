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Los niños de Dueñas (Palencia) no suben al autobús para protestar: "Queremos un colegio"

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Dueñas (Palencia), 9 sep (EFE).- "Queremos un colegio, queremos un colegio", ha sido la reivindicación de los más de 200 niños de Dueñas (Palencia) que este primer día de curso no han ido a clase y han colgado sus mochilas como protesta por el cuarto año consecutivo que tienen que desplazarse a Venta de Baños, debido a que su colegio, que hubo que derribar por problemas estructurales, sigue siendo solo un solar.

"Cada mochila representa a un niño y a una familia y todas juntas representan una reivindicación. Queremos nuestro colegio ya", ha manifestado ante niños, padres, abuelos y vecinos Alfredo González, padre y portavoz de la Plataforma por un Cole en Dueñas.

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Los alumnos han iniciado este miércoles el curso 2026/2027 frente al solar del Paseo de la Barbacana donde debería levantarse el nuevo centro, con las mochilas colgadas y cartulinas con mensajes como "Queremos hechos, no promesas", "Mi educación no puede esperar a vuestro próximo plazo", "Mi cole en mi pueblo" o "¿Llegará el cole antes que mi graduación?".

"Hoy las mochilas se quedan aquí, pero nuestros niños tienen que seguir yendo a estudiar fuera. Lo que queremos es que algún día estas mochilas puedan entrar por la puerta de un colegio nuevo en Dueñas. Y hasta que ese día llegue vamos a seguir reivindicándolo", ha añadido González.

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El portavoz de las familias ha explicado a los periodistas que durante los últimos meses han mantenido reuniones con representantes de la Junta de Castilla y León y han seguido la tramitación administrativa del proyecto, además de recoger más de 3.800 firmas de apoyo a la construcción del colegio.

Durante la última reunión con el delegado territorial de la Junta en Palencia se les trasladó un calendario que contemplaba licitar las obras en septiembre de 2026, iniciar los trabajos en diciembre y que el nuevo colegio estuviera terminado para el curso 2028/2029.

Sin embargo, el pasado 25 de agosto la consejera de Educación, María Pardo, habló en Palencia de otros plazos, con una licitación que no verá la luz hasta fínales de año, lo que ha generado incertidumbre sobre el cumplimiento de ese calendario.

"No queremos más incertidumbre. No queremos más retrasos. No queremos que nuestro colegio vuelva a quedar relegado", han afirmado las dos madres encargadas de leer el manifiesto, en el que han reclamado que se publique la licitación y que comiencen las obras.

González ha explicado que el derribo del antiguo CEIP Reyes Católicos de Dueñas se produjo después de detectarse una grieta en el hormigón y que inicialmente se les habló de un plazo de dos años para disponer del nuevo centro, pero, como ha señalado, "este es el cuarto año y solo está el solar". EFE

aaf/rjh/jlg

(foto) (vídeo)

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