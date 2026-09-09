Las imágenes tomadas por Fatma Hassona, fotógrafa palestina asesinada, llegarán a Málaga

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Málaga, 9 sep (EFE).- El Festival de Cine Francés de Málaga presentará por primera vez en España las fotografías de la fotoperiodista palestina asesinada Fatma Hassona, con más de cincuenta imágenes con las que documentó y mostró al mundo la situación de la población de Gaza en el conflicto con Israel.

La muestra 'La voz de Gaza', en la que ha trabajado la directora de cine franco-iraní Sepideh Farsi, se inaugurará el 14 de octubre, según ha informado este miércoles el festival en un comunicado.

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Además, Farsi presentará al público malagueño su documental franco-iraní 'Put Your Soul on Your Hand and Walk' (2025), en el que compartía una serie de conversaciones a través de videollamadas con Hassona.

La proyección tendrá lugar el martes 13 de octubre, seguida de un encuentro con la directora, que con más de veinte películas atravesadas por la relación entre imagen, memoria y resistencia es activista desde sus comienzos, y cuya obra ha recibido numerosos premios y menciones internacionales.

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En el film, Fatma Hassona narraba "la brutalidad" a la que se veían sometidos su ciudad y sus habitantes, mientras continuaba documentando la vida cotidiana en Gaza y muestra a Farsi las fotografías que va tomando, según ha explicado el festival. EFE