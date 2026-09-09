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La senadora Uxue Barkos (Geroa Bai) reclama una respuesta europea "solidaria y fuerte" ante la crisis de Ceuta

12/05/2026 La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos comparece ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 12 de mayo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). La comparecencia de Barkos se centra en los contratos a empresas como Servinabar 2000 y en las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press
12/05/2026 La expresidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos comparece ante la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas, en el Parlamento de Navarra, a 12 de mayo de 2026, en Pamplona, Navarra (España). La comparecencia de Barkos se centra en los contratos a empresas como Servinabar 2000 y en las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press
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La senadora autonómica por Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), ha reclamado en el Senado una respuesta europea "solidaria y firme" ante la crisis de Ceuta, tanto en el ámbito migratorio como en materia de seguridad, y ha reprochado al Partido Popular que "utilice la gravedad de lo ocurrido para tratar de erosionar al Gobierno en lugar de plantear soluciones a los problemas que afronta la ciudad autónoma".

Durante el debate de una iniciativa presentada por el PP en torno a esta cuestión, Barkos ha expresado la solidaridad de Geroa Bai "con la ciudadanía ceutí y con todas las víctimas de esta crisis migratoria", al tiempo que ha advertido de que la dimensión de lo ocurrido "va mucho más allá".

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"No estamos sólo ante una crisis migratoria: esta es además una grave crisis de seguridad de la frontera sur de Europa, mientras que la Unión Europea hasta aquí, hasta hoy, no ha dado la talla. Más bien todo lo contrario", ha criticado, según recoge Geroa Bai en una nota de prensa.

En este sentido, Barkos ha hecho un llamamiento a los Estados y pueblos europeos para reclamar que "la crisis migratoria y la crisis de seguridad que estamos viviendo en Ceuta exigen una respuesta solidaria y firme en las dos materias y coordinada en la posición política".

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La senadora ha asegurado que un pronunciamiento del Senado dirigido a impulsar esa respuesta habría sido "un acierto" ante una situación en la que confluyen ya "una crisis migratoria, una crisis de seguridad y una crisis política". Por ello, ha censurado que el Partido Popular haya "desaprovechado la ocasión" presentando una moción que "reparte a diestro y siniestro sin hacer una sola propuesta en positivo".

A este respecto, ha afirmado que el planteamiento de la iniciativa evidencia que el PP "ha priorizado el desgaste político del Ejecutivo frente a las respuestas que necesita Ceuta". "Para el PP es más importante erosionar al Gobierno que buscar apoyo europeo para la frontera sur", ha reprochado.

Igualmente, Barkos ha incidido especialmente en la situación de los menores afectados por la crisis y ha criticado que para el PP sea "más importante erosionar al Gobierno que atender a los y las menores, especialmente a esas niñas, a esas jóvenes, que están sufriendo una situación de tensión insostenible".

Asimismo, se ha preguntado "por qué informes policiales que la juez decretó no llegaran al Gobierno los podemos conseguir cualquiera de los aquí presentes por redes".

La senadora navarra ha concluido rechazando la estrategia del PP de "cuanto peor, mejor" y ha advertido a los 'populares' de las consecuencias que puede tener esa estrategia, poniendo como referencia lo ocurrido con la CDU alemana: "Ese peor se les volverá en contra como a sus compañeros de la CDU y entonces será tarde para todos".

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