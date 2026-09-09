La plantilla del Eldense vuelve al trabajo sin Claudio Barragán y con la sombra de Messi

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Elda (Alicante), 9 sep (EFE).- La plantilla del Eldense regresó a los entrenamientos este miércoles después de dos días de descanso, en los que se han precipitado acontecimientos de gran calado como la sorprendente destitución del técnico Claudio Barragán y un principio de acuerdo para la venta del club al futbolista argentino Lionel Messi.

Con la sombra del aterrizaje del astro argentino a la propiedad del Eldense y con Josep Ferrando como entrenador interino, los jugadores del equipo azulgrana afrontaron su primera sesión de trabajo en estas circunstancias de gran incertidumbre en todos los estamentos del club.

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Pese a ello, el club azulgrana ha optado por guardar silencio hasta que la operación de compra de acciones del Eldense por parte del campeón del mundo en Catar 2022 quede totalmente cerrada y validada por los estamentos deportivos correspondientes.

En este escenario, la sesión de entrenamiento dirigida por Josep Ferrando en el campo anexo del estadio Pepico Amat ha servido para empezar a preparar el próximo encuentro correspondiente a la jornada 5 de LaLiga Hypermotion que el Eldense disputará el domingo (14.00 horas) en Gijón frente al Real Sporting. EFE

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jas sm/cmm