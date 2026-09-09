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La ludopatía multiplica por más de 30 el riesgo de conductas suicidas en los hogares

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Zaragoza, 9 sep (EFE).- Un estudio de la Universidad de Zaragoza revela que los hogares en los que algún miembro presenta un trastorno por juego tienen 30 veces mayor probabilidad de registrar conductas suicidas, un riesgo que tres investigadoras de la institución académica vinculan no solo al deterioro económico, sino también al bienestar psicológico y las relaciones familiares.

La investigación, realizada por las profesoras Rosa Aísa, Patricia Gascón y Gemma Larramona, del Departamento de Análisis Económico de la Facultad de Economía y Empresa, ha analizado datos representativos de la Encuesta nacional FOESSA, que abarca más de 18.000 hogares españoles, y se ha dado a conocer con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio este jueves.

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El estudio se ha planteado "a nivel familiar en lugar de a nivel individual" para establecer las asociaciones entre los problemas de adicción al juego dentro de la familia y las conductas suicidas, como ha explicado Larramona en declaraciones a los medios.

Según sus conclusiones, alrededor del 1 % de las familias sin problemas de adicción al juego reportan conductas suicidas, mientras este porcentaje alcanza el 34 % cuando algún miembro del hogar presenta un trastorno por juego.

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La profesora ha señalado que esta relación se establece principalmente a través de dos vías. Una es indirecta y está relacionada con "el deterioro financiero" que puede causar la adicción, mientras que la segunda es más directa y se vincula con los perjuicios sobre "el bienestar psicológico y de las relaciones que se establecen en la familia".

En este sentido, ha apuntado a las pérdidas de confianza, las tensiones y las dinámicas familiares negativas como elementos que incrementan la vulnerabilidad.

El estudio también sitúa el estrés financiero como uno de los factores asociados a un mayor riesgo. Larramona ha indicado que las familias con dificultades para llegar a fin de mes presentan "tres veces más probabilidad" de registrar conductas suicidas.

Esta situación económica actúa como una "especie de canal o correa de transmisión" de otras vulnerabilidades, entre ellas la baja cualificación o la precariedad laboral, que pueden generar una situación de angustia cotidiana.

La investigación identifica además otros factores relacionados con el riesgo, como vivir solo siendo hombre, la convivencia de distintos núcleos familiares, el hacinamiento, los abusos psicológicos, la discriminación, los antecedentes penales y los problemas habitacionales.

Según la encuesta, casi el 20 % de los hogares con una tentativa de suicidio había tenido algún miembro durmiendo en la calle, un albergue o un hostal.

Además, un 40 % de los hogares con tentativas de suicidio han sufrido abusos psicológicos, discriminación o cuentan con algún miembro con problemas de salud mental.

Larramona ha defendido que la prevención debe realizarse "a nivel familiar", además del individual, y ha reclamado la intervención coordinada de los servicios sociales, el apoyo psicológico y los tratamientos específicos para la adicción al juego. "Tiene que ser un abordaje multidisciplinar", ha resumido.

El estudio propone así tratar el juego como un problema de salud pública y coordinar los servicios de salud mental, los programas de atención a las adicciones y los servicios sociales para detectar de forma temprana las situaciones de sufrimiento que afectan al hogar. EFE

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