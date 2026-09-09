La Liga Prime Futsal se viste de largo para la temporada 2026-2027

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Madrid, 9 sep (EFE).- La Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid) albergó este miércoles la puesta de largo de la Liga Prime Futsal, con la participación de los 16 clubes que empezarán a luchar por el título desde el próximo viernes 11.

En presencia, entre otros, de los seleccionadores absolutos masculino y femenino, Jesús Velasco y Claudia Pons, respectivamente, la competición presentó sus novedades después de la reciente consecución del título de la Supercopa de España por parte de ElPozo Murcia Costa Cálida frente al Barcelona, vigente campeón de Liga.

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"La apuesta de la Real Federación Española por el fútbol sala es firme y decidida. Tenemos ilusión y creemos en el trabajo de clubes, jugadores y entrenadores. No vamos a descansar hasta llevar al fútbol sala a las cotas más altas", aseguró el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel.

Ante una amplia representación de los clubes participantes y responsables federativos de fútbol sala, como su general manager, Mario Hernando, y los presidentes de los comités de árbitros y entrenadores, Álvaro Cid e Iván Cancela, respectivamente, se presentó también la nueva sintonía de la Liga creada por el músico Miqui Puig.

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La competición podrá seguirse a través de RTVE, DAZN y Canal Gol Brasil. EFE