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La gerente del PSOE declara que seguía órdenes de Cerdán al autorizar pagos del caso Leire

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Madrid, 9 sep (EFE).- La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha descargado en el exsecretario de Organización Santos Cerdán la responsabilidad de la contratación de dos abogados investigados en el caso de la exmilitante Leire Díez, a quien ha dicho no conocer, y que está imputada por presuntas maniobras contra causas judiciales que afectasen al partido.

Según informan fuentes jurídicas, en su declaración como investigada ante el juez Santiago Pedraz, Fuentes ha explicado que autorizó el pago de facturas a esos dos letrados -Jacobo Teijelo e Ismael Oliver- después de que Cerdán, quien dimitió en junio de 2025 al estar implicado en el caso Koldo, validase la prestación de sus servicios.

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La gerente socialista, único cargo orgánico del partido imputada en este caso, está investigada por un delito de falsedad en documento mercantil al haber emitido notas de encargo que justificaban los pagos a los dos letrados, que el juez considera "mendaces", pues sospecha que ésta era una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros.

Tras ella, ha declarado uno de esos abogados investigados, Ismael Oliver, quien ha señalado que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del PSOE en concepto de asesoría jurídica sobre la comisión parlamentaria sobre la operación Cataluña, según las fuentes. EFE

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