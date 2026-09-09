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La Agencia de Protección de Datos investigará la lista de periodistas de Interior

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Madrid, 9 abr (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido abrir una investigación de oficio para analizar el informe del Ministerio del Interior que incluye nombres de periodistas junto a observaciones sobre su supuesta ideología o tendencias políticas.

Entre otros aspectos, la investigación analizará la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica de este tratamiento de datos personales, "sin que el inicio de estas actuaciones prejuzgue la existencia de una infracción", puntualiza la AEPD en una nota.

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El comunicado de la Agencia recuerda que todo tratamiento de datos personales debe cumplir con los requisitos del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) -entre ellos el principio de limitación de la finalidad- y del artículo 6 -existencia de una base de licitud-.

Todo ello, precisa, "sin perjuicio de que, además, cuando se trata de datos de categorías especiales, como datos de ideología u opiniones políticas, ha de existir una causa que levante la prohibición general de su tratamiento establecida en el artículo 9.1 del RGPD".

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El Ministerio del Interior ya ha pedido disculpas a los profesionales de los medios que se hayan sentido ofendidos por el contenido del informe.

El titular del Departamento, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el informe, publicado el martes por el periódico digital El Confidencial, no tiene "ninguna finalidad espuria" y corresponde a un documento interno de trabajo para saber qué se dice de la actuación y de la actividad del ministerio, sin "ningún otro objetivo o finalidad".

El Ministerio del Interior no realiza diferencias "ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento", afirmó Grande-Marlaska al ser preguntado por este asunto en una comparecencia de prensa en la ciudad de Ceuta, además de manifestar un respeto absoluto por la libertad de expresión e información.

Según El Confidencial, "el equipo de Marlaska elaboró un dosier secreto de decenas de periodistas 'fichados' por su ideología".

Entre los comentarios sobre ellos, aparecen expresiones como "apoya al Gobierno" (formado por una coalición de izquierdas), "alineado con posiciones de derechas" o "defiende las políticas del PSOE" (Partido Socialista), apunta el periódico. EFE

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