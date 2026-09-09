Illa comparecerá el 23 de septiembre en el Parlament por el error en las pruebas PISA

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Barcelona, 9 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparecerá el próximo miércoles 23 de septiembre en el Parlament para dar explicaciones sobre el error en las pruebas PISA que dejó a Cataluña fuera del informe de 2025.

Así se ha aprobado en la reunión de la Junta de Portavoces de este miércoles, la primera del curso político, según han explicado fuentes parlamentarias.

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El presidente catalán había solicitado comparecer a petición propia para dar cuenta del error, aunque también ERC, Comuns, Vox, CUP y Junts habían reclamado que lo hiciera. De hecho, Junts lo pidió ya antes de las vacaciones, pero entonces republicanos y comunes evitaron que la solicitud prosperara.

Este es el único punto del orden del día del pleno previsto para el 23 de septiembre, antes del Debate de Política General (DPG) -del 29 de septiembre al 1 de octubre-, la primera gran cita del nuevo periodo de sesiones.

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El día 23, Illa podrá intervenir sin límite de tiempo, mientras que los grupos tendrán 15 minutos para contestarle. Luego, se abrirá un segundo turno de 5 minutos.

Por ahora, no está previsto que tome la palabra ante la cámara la consellera de Educación, Esther Niubó.

El fiasco con las pruebas PISA se saldó con un expediente disciplinario a tres empleados del departamento de Educación y el cese de la secretaria general, Teresa Sambola.

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Los resultados internacionales de las pruebas PISA 2025 se dieron a conocer ayer, aunque Cataluña no ha podido disponer de unos resultados propios válidos y comparables por un problema en la muestra de alumnos seleccionada.

En concreto, la tasa de alumnado excluido de la muestra catalana alcanzó el 23,2 %, muy por encima del 5 % establecido como referencia, lo que provocó la pérdida de representatividad estadística de los resultados y llevó a considerar no válidos los datos de Cataluña para las comparaciones internacionales. EFE

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