Francia pone el foco en la jornada intensiva española para afrontar el trabajo con calor

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Madrid, 9 sep (EFE).- El ministro francés de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, ha puesto este miércoles el foco en la "lógica implacable" de la jornada intensiva, habitual en España, para afrontar la organización del trabajo durante las olas de calor.

Farandou ha comparecido en rueda de prensa tras reunirse con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como parte de una jornada en la que, acompañado de los agentes sociales, pretenden coger ideas sobre cómo afrontar la organización del trabajo cuando las temperaturas son elevadas.

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Francia "se está convirtiendo en un país de Europa del Sur", con olas de calor cada vez más largas e intensas, ha señalado, y ante la falta de respuestas "adecuadas" mira a una España que va "muy adelantada" en materia laboral porque "está acostumbrada al calor".

Entre las ideas compartidas ha destacado la jornada intensiva, de "lógica implacable", ya que al concentrar el trabajo durante la mañana evita las horas de más calor, aunque también las paradas acordadas en la construcción o los refugios climáticos en las ciudades.

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Junto a ello, ha abogado por abrir un debate más general, porque la sociedad francesa se tiene que plantear, por ejemplo, si es adecuado seguir concentrando los trabajos ferroviarios en verano o si aceptaría trabajos de construcción a las seis de la mañana.

En cualquier caso, ha insistido en que "un ministro no decide solo" y la información extraída en esta visita -que incluye visitas a obras y empresas y un almuerzo con agentes sociales- servirá para abrir un "intercambio" que diseñe un plan que permita, al mismo tiempo, proteger a los trabajadores del calor y mantener la actividad.

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"Pensamos que si se hace en España se debería poder hacer en Francia", ha resumido, aunque ha matizado que los eventuales cambios se abordarían en el diálogo social y no vía legislativa porque "la agenda parlamentaria francesa está un poco cargada".

Por su parte, Díaz ha apuntado que en este encuentro han abordado "uno de los grandes retos de época", que es la emergencia climática y ha abogado por la necesidad de hacerlo "con los valores europeos" y de la mano de los agentes sociales. EFE

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