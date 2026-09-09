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Feijóo culpa a Sánchez de desproteger España y el Gobierno defiende su gestión en Ceuta

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Madrid, 9 sep (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "desproteger" España por la crisis de Ceuta mientras que el Gobierno ha defendido su gestión en la ciudad autónoma y reprochado a los populares su "insolidaridad" y sus ataques.

La primera sesión de control al Ejecutivo en el Congreso tras el parón estival ha tenido a Ceuta como tema central del debate, trufado por otros asuntos de la actualidad, como el informe Pisa o la ley de nietos.

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Sánchez ha centrado en ambos asuntos su intervención en el cara a cara con Feijóo, sin mencionar a Ceuta.

Ha responsabilizado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de los malos resultados escolares mostrados por el informe PISA y ha acusado a los populares y a Vox de "cercenar el derecho al voto" de miles de españoles al impulsar que el Supremo deje en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la ley de nietos.

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A la petición del líder del PP para que ponga fecha ya para la convocatoria electoral, ha afirmado que "por supuesto que va a haber elecciones" en el año 2026, un lapsus que ha corregido de inmediato, entre el alboroto de la bancada popular, afirmando que las habrá en 2027.

Feijóo ha afirmado que Sánchez no está pendiente de la calidad educativa sino solo "de manipular el censo" con la ley de nietos y ha dicho que el primer examen "al socialismo educativo" ha sido "el mayor de los fracasos de la historia democrática" de España.

En el cruce con Santiago Abascal, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que no acepta "el chantaje de ningún partido" y "de ningún país", en alusión a Marruecos, después de que el líder de Vox le acusara de estar siendo sometido al mismo por la información que dispone el país vecino "de su corrupción y la de su familia".

Tras las acusaciones de connivencia con otros países por parte del líder de Vox, Sánchez ha recordado los insultos que le han dedicado -"me llaman perro"- para espetarle a Abascal: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo".

Las palabras de este martes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando dijo que se trabaja para revertir la "sensación de inseguridad subjetiva" de los ceutíes, han recibido además las críticas de PP y Vox.

El ministro ha reconocido en el pleno que existe un sentimiento de inseguridad "lógico" y "justificado" en Ceuta después de lo que ha sucedido, pero ha acusado a PP y Vox -que han vuelto a exigir su dimisión- de crear una "alarma innecesaria" con bulos, mentiras y desinformación.

La diputada del PP Ana Vázquez, ha reprochado al ministro que los niños han tenido que ir "escoltados con gas pimienta a los colegios por policías y guardias civiles" y ha insistido que lo ocurrido es una "invasión" y desde Vox Pepa Millán le ha preguntado por qué ha "abandonado a los ceutíes" para añadir: "España está en guerra y su Gobierno va con Marruecos".

Tanto el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han acusado en sus respectivos turnos al PP de "estar en el partidismo" ante la grave crisis de Ceuta y de no arrimar el hombro.

El PP ha arremetido además durante el pleno contra el titular de Interior por el listado de periodistas y comunicadores elaborado por su departamento.

El número dos de los populares, Miguel Tellado, le ha reprochado la existencia de este documento, en su opinión, más propio de una "dictadura bananera" que de una democracia, y le ha pedido que dimita también por este asunto.

Marlaska ha negado que se trate de una "lista negra", ha asegurado que en la misma "no se define a las personas por ideología" y ha añadido que "si alguien ha sentido" que este documento, en la forma, no era "suficientemente adecuado", ya "se han pedido disculpas". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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