Espana agencias

El italiano Nicolo Bulega será piloto Ducati en el VR46 a partir de 2027

Guardar

Redacción deportes, 9 sep (EFE).- El italiano Nicolo Bulega, subcampeón del mundo de Superbike, será piloto de Ducati en la escudería italiana VR46 a partir de la temporada 2027.

El piloto italiano debutará en la categoría reina la próxima temporada y completa la alineación del equipo para 2027 junto al español Fermín Aldeguer, en el que será su debut en la categoría reina como piloto a tiempo completo, aunque ha sido piloto de pruebas de Ducati MotoGP y disputó las dos últimas carreras de la temporada pasada.

PUBLICIDAD

Bulega dio sus primeros pasos en el mundial en Moto3, en 2015, como piloto invitado por el mismo equipo VR46, tras ganar el Campeonato FIM CEV Moto3 Junior ese mismo año, y completó las siguientes tres temporadas en esa misma categoría y en su primer año de Moto2 en 2019.

En el mundial de Superbike debutó en 2022 con Ducati en Supersport y al año siguiente se alzó con el título mundial con diez 'pole position' y dieciséis victorias.

PUBLICIDAD

En 2023 ascendió al WorldSBK y a partir de 2024 formó con el equipo oficial, finalizando su temporada de debut como subcampeón, resultado que revalidó al año siguiente, actualmente lidera la clasificación mundial después de haber conseguido 26 victorias en 27 carreras disputadas.

"Llegar a MotoGP es un sueño, porque debutaré con el equipo VR46", reconoce Bulega en la nota de prensa del equipo, en la que afirma elegir a este equipo por haber estado vinculado a ellos y los conoce "muy bien".

"Dar este paso con gente que conozco es más fácil desde un punto de vista humano, además de que son extremadamente profesionales", asegura Nicolo Bulega, para recordar que cuando comenzó a competir soñaba "con llegar a MotoGP".

No obstante, señaló que "por muchas razones", su carrera tomó "un camino diferente" y pasó al WorldSBK, donde se enfocó "en construir una carrera exitosa".

"Estos años han superado con creces mis expectativas, así que pensamos en dar este salto a la categoría reina", indicó.

No obstante, reconoció que no quiere fijarse "ninguna meta", y que sólo quiere intentar "hacerlo bien, ir carrera a carrera, especialmente al principio, y hacer el mejor trabajo posible". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ante un mercado laboral que un 45% considera precario y en el que contar con contactos sigue siendo la vía más fácil para acceder al empleo, las nuevas generaciones reparan en la estabilidad, la conciliación y el bienestar que aporta el puesto de trabajo

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

El presidente del Gobierno aborda en ‘TVE’ la situación judicial de su mujer, un día después de que el juez celebrara la audiencia preliminar que deja la causa a las puertas de un juicio con jurado popular

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

El presidente del Gobierno reivindica la presunción de inocencia de su antecesor después de que los exdirectivos de la aerolínea declararan ante el juez y apuntasen a su entorno por el rescate público de 53 millones de euros

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Las calles madrileñas acogen puestos de moda, artesanía y productos de cercanía con entrada libre

Los cinco mercadillos de Madrid para disfrutar de septiembre: desde joyas y decoración hasta gastronomía

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento

A la expareja de la víctima, un hombre de 51 años, se le atribuyen delitos de agresión sexual y malos tratos. Los hechos han ocurrido en Valencia

Cuatro detenidos por agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos: la amenazaban con difundir imágenes íntimas grabadas sin su consentimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez arropa a Begoña Gómez tras el último trámite del juez Peinado antes de abrir juicio oral: “No se le ha hecho justicia”

Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

La entrevista a Pedro Sánchez en ‘Mañaneros 360′ de TVE, en 10 frases: “He estado al pie del cañón desde el minuto uno”

Pedro Sánchez niega que los informes avisaran de la entrada masiva en Ceuta y reconoce que se debe mejorar la preparación ante “ataques híbridos”

Pedro Sánchez cuestiona al Supremo por suspender el voto a los beneficiados por la Ley de Nietos: “No estamos a favor ni compartimos la resolución”

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas