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El Gobierno no ve contradicción entre la nueva normativa europea de vivienda y la española

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Madrid, 9 sep (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no ve "ninguna contradicción" entre la nueva Ley de Vivienda Asequible propuesta este miércoles por la Comisión Europea (CE) y la normativa española, que aborda aspectos como la vivienda turística o la ocupación.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la Ley de Vivienda Asequible, un reglamento que da a las autoridades mayor seguridad jurídica para restringir el alquiler turístico y la compra de inmuebles no destinados a residencia habitual en las zonas más afectadas por la crisis de vivienda.

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Rodríguez ha asegurado ante los medios de comunicación que antes de realizar un análisis más riguroso no ve "ninguna contradicción" y que las instituciones europeas siempre son muy observadoras a la hora de no interrumpir los derechos de los Estados miembros.

"Realmente lo que están dando es un instrumento para que podamos actuar, que es básicamente lo que hemos hecho con la Ley de Vivienda, dar instrumentos para que todas las administraciones puedan actuar. En este caso, las autonomías con su competencia exclusiva en materia de vivienda, o incluso los ayuntamientos", ha explicado la ministra.

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El reglamento europeo solo permite restringir dos tipos de actividad: el alquiler turístico y la adquisición o el uso de vivienda no destinada a residencia habitual.

Rodríguez ha recordado que en todos aquellos ayuntamientos que hay estrés residencial o zona de mercado tensionado, los consistorios en un pleno pueden dar y adoptar una ordenanza municipal que prohíba el uso económico de esas viviendas como alojamientos turísticos.

La norma propuesta por la CE define, en el derecho comunitario, la 'zona bajo tensión de vivienda', que podrá declararse si el precio medio de una casa o piso equivale al menos a ocho veces a la renta disponible per cápita en la zona, si esa proporción aumentó en la última década y si no se prevé que la tensión se alivie en los siguientes tres años.

Por ello, ha añadido Rodríguez que en el análisis realizado por el Ministerio los criterios que se han puesto en el reglamento europeo servirían para las zonas de mercado tensionado.

La ministra de Vivienda ha destacado que en la nueva Ley de Vivienda Asequible se reconoce lo que en España se ha llamado "zona de mercado tensionado", se aborda el fenómeno de los pisos turísticos y que se busca priorizar el uso de suelos o viviendas de carácter residencial para la primera residencia. EFE

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