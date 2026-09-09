El "control absoluto" se resiste a un Real Madrid en busca de su centro del campo

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Alba Calzado

Madrid, 9 sep (EFE).- A Jose Mourinho no le gustó la "locura" del encuentro en el que su Real Madrid se impuso al Inter de Milán por 2-1 en la Liga de Campeones, y reconoció que preferiría "el control absoluto", algo que no consiguió durante un partido con el centro del campo en cuadro y en el que la alternativa propuesta no terminó de cuajar.

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"Podría haber acabado 5 o 6 a 1. 6-6 también. Un partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta más tener el control absoluto", dijo el preparador portugués en la rueda de prensa posterior. No era fácil ese "control absoluto" cuando, en una plantilla de por sí corta, faltaban además, por sanción arrastrada de la pasada temporada, los centrocampistas Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva.

Ante el Inter, salieron de inicio en el doble pivote el uruguayo Fede Valverde y el británico Trent Alexander-Arnold, reconvertido desde el lateral. Mourinho había probado al ex del Liverpool en la pretemporada como extremo, consciente de sus virtudes ofensivas, pero estaba por ver su rendimiento en la sala de máquinas del equipo blanco.

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No quería el portugués retrasar el lugar de Jude Bellingham, el otro centrocampista realmente disponible de la primera plantilla, para que siga creciendo en su rol más cercano a la portería. Volvían a la convocatoria el francés Aurélien Tchouaméni y el español Thiago Pitarch, pero ya había anunciado 'Mou' que no estaban en condiciones para jugar demasiados minutos.

En la práctica, el poco dominio del juego y la escasa continuidad provocaron los pitos de la afición presente en el Santiago Bernabéu. Tchouaméni ingresó al terreno de juego, en su debut oficial esta temporada, en el minuto 79, sustituyendo precisamente a un Trent que no estuvo cómodo, con apenas 20 pases completados de 24 intentos en todo el encuentro, el tercero por la cola de los titulares, sólo por delante de Dumfries (16) y Courtois (18).

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Valverde, en cambio, intentó 40 pases y acertó 38, el 95 %. Además, solamente tres de los 20 pases del ex del Liverpool fueron en el último tercio del campo y, en los centros al área, una de sus grandes virtudes, el británico también rebajó sus prestaciones, con apenas uno exitoso de cuatro intentados.

El uruguayo, por su parte, se llevó el premio del gol gracias a su esfuerzo en la presión adelantada, pero reconoció en declaraciones después del encuentro que hicieron "una segunda parte mala", además de dar la razón a los pitos de los seguidores blancos.

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"Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar y tener las cosas más claras dentro del campo. Cuando no jugamos a nuestro juego, en la segunda parte, sufrimos mucho. No tuvimos paciencia de tener la pelota y descansar con ella. Creamos ocasiones, pero hemos sufrido mucho", afirmó.

Un centro del campo de circunstancias no cumplió con lo que pedía Mourinho, tener más la pelota en campo contrario. El portugués, aunque confesó al comienzo del curso que prefiere trabajar con una plantilla corta, se alegrará de recuperar efectivos para los siguientes compromisos, empezando por la visita del Rayo Vallecano al Bernabéu este sábado. EFE

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(foto)