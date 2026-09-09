CCOO preparará un "otoño caliente" para que los salarios suban acorde a la inflación

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Madrid, 9 sep (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que el incremento de márgenes que están teniendo algunas empresas está detrás de la elevada inflación y ha augurado un "otoño e invierno caliente" si los salarios no suben para que los trabajadores puedan mantener el poder adquisitivo.

En declaraciones a los medios tras participar este miércoles en la clausura de la escuela sindical de CCOO en Morillo de Tou (Huesca), Sordo ha asegurado que algunos sectores económicos, como los vinculados a la energía o el refino de petróleo, están aprovechando el incremento de precios de gas o petróleo para incrementar sus beneficios y márgenes.

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"Gran parte de la responsabilidad de la inflación en España tiene que ver con el incremento de los márgenes empresariales y no solo con el incremento de los costes del gas y el petróleo", ha dejado claro Sordo.

Ha calificado ese comportamiento de "una irresponsabilidad mayúscula" que las empresas "se dediquen a hinchar sus márgenes" en el contexto geopolítico actual.

Y ha dejado claro que "si las empresas suben sus márgenes, si suben los precios (...) es necesaria una subida acorde de los salarios", para lo que presionarán en la negociación de los convenios colectivos "porque los datos nos dicen que hay dinero en las empresas para distribuir a través de los salarios". EFE

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