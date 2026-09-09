Espana agencias

CCOO preparará un "otoño caliente" para que los salarios suban acorde a la inflación

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que el incremento de márgenes que están teniendo algunas empresas está detrás de la elevada inflación y ha augurado un "otoño e invierno caliente" si los salarios no suben para que los trabajadores puedan mantener el poder adquisitivo.

En declaraciones a los medios tras participar este miércoles en la clausura de la escuela sindical de CCOO en Morillo de Tou (Huesca), Sordo ha asegurado que algunos sectores económicos, como los vinculados a la energía o el refino de petróleo, están aprovechando el incremento de precios de gas o petróleo para incrementar sus beneficios y márgenes.

PUBLICIDAD

"Gran parte de la responsabilidad de la inflación en España tiene que ver con el incremento de los márgenes empresariales y no solo con el incremento de los costes del gas y el petróleo", ha dejado claro Sordo.

Ha calificado ese comportamiento de "una irresponsabilidad mayúscula" que las empresas "se dediquen a hinchar sus márgenes" en el contexto geopolítico actual.

Y ha dejado claro que "si las empresas suben sus márgenes, si suben los precios (...) es necesaria una subida acorde de los salarios", para lo que presionarán en la negociación de los convenios colectivos "porque los datos nos dicen que hay dinero en las empresas para distribuir a través de los salarios". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El discreto papel de la reina Sofía en el funeral del rey Harald V de Noruega, su primer amor: de azul marino y sin presencia en el cortejo fúnebre

La emérita ha acudido directamente a la misa y no ha acompañado al resto de monarcas en el recorrido de 1,3 kilómetros

El discreto papel de la reina Sofía en el funeral del rey Harald V de Noruega, su primer amor: de azul marino y sin presencia en el cortejo fúnebre

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

La actriz que saltó a la fama con ‘Élite’ hace casi una década y Hugo Diego García conversan con ‘Infobae’ sobre ‘Enfrentados: Marfil’, disponible en Prime Video desde este 9 de septiembre

Ester Expósito vuelve al género juvenil con un ‘thriller’ romántico de “perspectiva más moderna”: “Hablemos de la presión estética, pero dejemos de analizar constantemente a las mujeres”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

La princesa Amalia de Holanda acompaña a sus padres en el cortejo fúnebre de Harald V de Noruega: velo de rejilla y guantes

La heredera al trono de Países Bajos ha acompañado a sus padres al último adiós del monarca noruego

La princesa Amalia de Holanda acompaña a sus padres en el cortejo fúnebre de Harald V de Noruega: velo de rejilla y guantes

Mientras el lince ibérico se recupera, otro felino en España se enfrenta a la amenaza de la extinción: el gato montés sufre un serio declive

Se cree que en nuestro país podría haber desaparecido ya en Huelva, Cádiz y la mayor parte de Sevilla, mientras que en Portugal deben quedar menos de 100 ejemplares

Mientras el lince ibérico se recupera, otro felino en España se enfrenta a la amenaza de la extinción: el gato montés sufre un serio declive
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Antonio Narváez, el juez del Supremo que pilota el caso de la ‘ley de nietos’: el número uno de su promoción que eligió ser fiscal y acabó en la cúpula de la Justicia

Antonio Narváez, el juez del Supremo que pilota el caso de la ‘ley de nietos’: el número uno de su promoción que eligió ser fiscal y acabó en la cúpula de la Justicia

Un juez anula una multa de 200 euros por pisar una línea continua al considerar que el sistema de cámaras de la DGT no aportaba prueba suficiente

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: el Gobierno publica 40 documentos policiales y de inteligencia sobre la entrada masiva

España expulsará a Marruecos a un migrante del CETI de Ceuta que promete que lo volverá a intentar: necesita trabajo para mantener a su familia

Qué es la ‘ley de nietos’ y qué es el CERA: dos términos clave para entender el fallo del Supremo sobre el voto exterior

ECONOMÍA

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

Ignacio de la Calzada, abogado: “No te pueden despedir en el periodo de prueba sin dar explicaciones. La empresa tiene que justificarlo”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Inditex suma un beneficio récord de 2.980 millones en su primer semestre y acelera las ventas un 9% en el arranque del otoño

El BCE encara otra subida de tipos de interés y pone contra las cuerdas a los hipotecados, que ven cómo el euríbor ya supera el 3,1%

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas