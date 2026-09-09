Aitana reivindica el catalán como "lo más importante que tenemos en Cataluña"

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Barcelona, 9 sep (EFE).- La artista Aitana reivindicó durante el último de sus cuatro conciertos el martes en Barcelona que el catalán es "lo más importante que tenemos en Cataluña", en un discurso en el que aseguró que le gustaría "mantener la lengua" durante la velada.

La cantante de Sant Climent de Llobregat (Barcelona) alegó que, al vivir en Madrid, estaba perdiendo práctica con el idioma, a la vez que desveló que había pedido a sus amigas que le hablaran en catalán y que trataba de consumir contenido en catalán, como es el caso de 'Crims'.

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"Me gustaría poder dar clases en catalán, me gustaría mantener la lengua porque es lo más importante que tenemos en Cataluña", reivindicó Aitana entre aplausos del público, en un alegato en el que subrayó la importancia de la escuela catalana en su aprendizaje.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha loado el mensaje de la artista en un vídeo compartido en su cuenta de Instagram.

"Una lengua es también la gente que la habla, la vive y la hace presente cada día. ¡Gracias, Aitana, por ponerle voz y darle visibilidad!", ha señalado Illa.

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Con el concierto del martes, Aitana cerró su pequeña residencia de cuatro noches en el Palau Sant Jordi de Barcelona, antes de seguir con la gira de presentación de 'Cuarto azul' por el resto del mundo. EFE

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