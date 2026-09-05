Vivas trasladará la realidad de la situación de Ceuta en el Fórum Nueva Economía

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Ceuta, 5 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, participará el próximo lunes como ponente en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el marco de su tribuna Fórum Europa, donde trasladará la situación que vive la ciudad tras la crisis migratoria.

Vivas será presentado por el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en este foro de debate, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

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El presidente ceutí acercará al auditorio la realidad por la que está pasando Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio, "un suceso que ha afectado a la ciudad, en todos los ámbitos, y a su futuro", y reiterará la necesidad de volver a la normalidad cuanto antes.

El acto comenzará a las 9.00 horas con unas palabras de bienvenida del presidente de Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez, que dará paso al presentador.

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Tras la ponencia del presidente de Ceuta, habrá un coloquio en el que los asistentes podrán formular preguntas y con el que concluirá esta nueva cita de Fórum Europa.

Esta será la tercera ocasión en la que el presidente Vivas participe como ponente en este foro, en el que ya intervino en 2014 y 2025. EFE

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