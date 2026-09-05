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El Gobierno niega que Sánchez hablara del riesgo de una "entrada masiva" en Baleares

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Palma, 5 sep (EFE).- El Gobierno ha asegurado este sábado que el presidente, Pedro Sánchez, "en ningún momento" afirmó el jueves que existiera una alerta sobre una "entrada masiva" de inmigrantes en Baleares y ha calificado las acusaciones de ocultar información de la líder del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, de "tergiversación evidente".

Así lo han señalado fuentes del Ejecutivo central, que han detallado que el documento al que hizo referencia Sánchez en el Congreso corresponde a un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) del 23 de julio que "forma parte del seguimiento periódico" que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre las rutas de inmigración irregular por vía marítima.

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El presidente había negado en la Cámara Baja que la Policía Nacional hubiera advertido una semana antes de un "riesgo alto en Ceuta" y explicó que el informe sobre el que se sostenía la afirmación "hablaba exclusivamente de las llegadas a la Península y Baleares".

Al día siguiente, Prohens acusó al presidente del Gobierno de estar "ocultando" información sobre las llegadas de inmigrantes al archipiélago por su referencia al informe y le exigió transparencia sobre el "alto riesgo" de llegada masiva de migrantes.

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En este contexto, desde el Gobierno han explicado que había "un informe que evaluaba como alto el riesgo de llegadas marítimas durante los días siguientes, como lo había durante muchos de los meses anteriores por la reactivación de esa ruta desde el año 2025".

El Ejecutivo ha hecho énfasis en que no se trata de un documento de "alerta" y que tampoco se sospecha de "entradas masivas", sino que es un "informe rutinario de monitorización que responde al trabajo habitual" que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las costas españolas.

Además, ha detallado que el texto recoge una realidad que "la presidenta de Baleares conoce perfectamente", como es el incremento de las salidas desde Argelia hacia las costas españolas, y particularmente, hacia el archipiélago balear.

Rechaza que sea "información excepcional"

El Gobierno ha manifestado que no se trata de "una amenaza desconocida ni de una información excepcional", sino de una ruta migratoria que "lleva meses mostrando mayor actividad y sobre la que existe un seguimiento por parte de Policía Nacional, Guardia Civil y el Ministerio del Interior".

"Lo que hacía el CENIF era exactamente aquello para lo que existe: monitorizar una ruta activa, valorar las condiciones meteorológicas y operativas de los días siguientes y trasladar esa información para uso policial", han manifestado las fuentes del Ejecutivo.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, desde enero y hasta el 31 de agosto se ha producido un crecimiento interanual del 1,7 % en las llegadas de migrantes a las costas de Baleares, que en términos absolutos se traduce en una diferencia de 82 personas más entre el cómputo de 2025 y 2026. EFE

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