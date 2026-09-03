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Unicef y RTVE crean el Premio Cine e Infancia para reconocer películas del Zinemaldia

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San Sebastián, 3 sep (EFE).- Unicef España y RTVE han creado el Premio de Cine e Infancia, que distinguirá filmes programados en el Festival de San Sebastián y que sitúen "en el centro" a la infancia y la adolescencia y contribuyan "a ampliar la mirada sobre sus realidades, derechos, desafíos y aspiraciones".

Un jurado integrado por la actriz Victoria Luengo, el presidente de Unicef Comité País Vasco, Joseba Madariaga, y la presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE, Marta Ribas, elegirán la película ganadora entre las participantes en las distintas secciones del certamen donostiarra.

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El galardón se entregará el 25 de septiembre, penúltima jornada de la 74 edición del Festival, que se inaugura el próximo día 18.

"Con este nuevo premio, Unicef España y RTVE quieren reconocer el poder del cine para acercar miradas, generar empatía y acortar distancias sobre las temáticas que afectan directamente a la infancia y a la adolescencia hoy en día, y contribuir, desde la cultura, a la defensa de sus derechos", destacan las entidades impulsoras de este reconocimiento. EFE

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