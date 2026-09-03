Temas del día de EFE España del jueves 3 de septiembre de 2026 (14:00 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez dice que no hay pruebas de que Marruecos diseñara o ejecutara la crisis de Ceuta

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(Texto enviado a las 10:20h. 220 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sánchez anuncia que el rey visitará Ceuta y Melilla "en las próximas semanas"

(Texto enviado a las 10:15h. 101 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sánchez insiste en que ningún informe anticipó la "escala" de lo que sucedió en Ceuta

(Texto enviado a las 09:57h. 384 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sánchez avala la actuación de los agentes al defender la vida humana y no la frontera

(Texto enviado a las 9:38¡9h .382 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

El Gobierno convocó a la embajadora marroquí por declaraciones de ministros sobre Ceuta

(Texto enviado a las 09:55h. 206 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sánchez asegura que Ceuta y Melilla serán españolas "hasta el final de los tiempos"

(Texto enviado a las 09:22h. 251 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Feijóo pide a Sánchez que dimita por "incompetente" o por "cómplice"

(Texto enviado a las 10.39h 211 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Feijóo: "La operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía"

(Texto enviado a las 10.58h. 275 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sánchez tacha a Feijóo de "ruin" por intentar "sacar tajada" de la crisis de Ceuta

(Texto enviado a las 13.36h. 139 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Abascal dice a Sánchez que "tiene que irse" si no sabe defender a España de Marruecos

(Texto enviado a las 11.34h. 344 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Rufián acusa a Marruecos de intentar cargarse al Gobierno y tilda a Mohamed VI de asesino

(Texto enviado a las 12.11h. 412 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Junts dice que Sánchez queda "inhabilitado" tanto si conocía avisos sobre Ceuta como si no

(Texto enviado a las 12.19h. 268 palabras)

Sumar censura la gestión de Sánchez en Ceuta y dice que exculpar a Marruecos no es creíble

(Texto enviado a las 11.35h. 353 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Podemos culpa al Gobierno de la crisis de Ceuta por haber dado "el poder" a Marruecos

Maíllo reprocha a Sánchez no señalar a Marruecos como responsable de la situación de Ceuta

(Texto enviado a las 13.10h. 613 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Bildu y el PNV también apuntan a Marruecos y piden competencias migratorias para Euskadi

(Texto enviado a las 12.45h. 372 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Marruecos informa a España de que está investigando la entrada masiva de personas en Ceuta

(Texto enviado a las 13.20h. 252 palabras)

Policía evaluó una posible relajación de Marruecos en el control fronterizo dos días antes

(Texto enviado a las 13.30h. 441 palabras)

INMIGRACIÓN CANARIAS

Más de 80 muertos en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

(Texto enviado a las 11.16h. 465 palabras)

VIOLENCIA SEXUAL

Los tres futbolistas que grabaron el vídeo aceptan un año de cárcel y Asencio queda libre

(Texto enviado a las 13.55h. 213 palabras)

- Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a los cuatro futbolistas procesados

(Avance enviado a las 13.52h. 159 palabras) (Foto) (Vídeo)

ENFERMEDADES LABORALES

Límites y planificación, claves para atajar el 'burnout' tras las vacaciones

(Texto enviado a las 8.43h. 549 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021165660)

ESPAÑA ÓSCAR

'Los domingos', 'El ser querido' y 'La bola negra', las preseleccionadas para los Óscar

(Texto enviado a las 11.32h. 881 palabras)

Sorogoyen, tras la preselección para los Óscar': "Qué bonito que se valore la película"

(Texto enviado a las 12.52h. 397 palabras) (Foto) (Vídeo) (Directo)

ARQUEOLOGÍA MOSAICOS

Hallazgo de otro mosaico romano dota a Écija de una de las mayores colecciones del Imperio

(Texto enviado a las 8:46 horas; 685 palabras) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO CALOR

Hasta 44 grados hoy en Andalucía por calor anómalo en España que se acerca a pico máximo

(Texto enviado a las 13.53h. 734 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

LITERATURA NOVEDADES

Madrid - El escritor peruano Santiago Roncagliolo presenta en rueda de prensa 'El pastor y los lobos', donde narra los entresijos de la elección del papa León XIV y cómo abordó los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia en Perú antes de llegar al Vaticano, una historia que el escritor enlaza con la suya propia.

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MÚSICA WATERBOYS

Valencia - La banda británica The Waterboys ofrece en València su único concierto de este año en España y presenta su revisión especial, con Steve Earle como invitado de lujo, de 'Fisherman's blues', uno de su álbumes más icónicos, de su etapa creativa más prolífica y que redifinió el folk-rock irlandés hace casi 40 años. Carlos Bazarra

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AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 14:00 HORAS

17:45h.- Ávila.- JORNADAS MEDIEVALES.- Apertura de las XXIX Jornadas Medievales de Ávila–La Ciudad de las Tres Culturas, el evento turístico más importante del año en la capital abulense que espera recibir hasta el domingo en torno a 130.000 visitas. Plaza de Nalvillos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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17:00h.- Granada.- TERREMOTOS GRANADA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne con alcaldes de municipios de Granada que han sufrido los efectos del enjambre sísmico del mes de agosto y mantiene un encuentro con representantes de asociaciones del Zaidín. Delegación del Gobierno. Gran Vía de Colón, 56. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- València.- MÚSICA WATERBOYS.- La banda británica The Waterboys ofrece su único concierto de este año en España y presenta su revisión especial, con Steve Earle como invitado de lujo, de 'Fisherman's blues', uno de su álbumes más icónicos de su etapa creativa más prolífica y que redefinió el folk-rock irlandés hace casi 40 años. Pabellón Roig Arena. (Texto) (Foto)

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22:00h.- Marbella (Málaga).- PREMIOS JUVENTUD.- El festival Starlite acoge la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, que sale de América y se celebra por primera vez en Europa. Auditorio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

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