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Simple Minds ofrecerá en Madrid el 7 de abril un único concierto en España en 2027

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Madrid, 3 sep (EFE).- La banda Simple Minds ofrecerá un único concierto en España en 2027 que tendrá lugar en el Movistar Arena de Madrid el 7 de abril, según ha anunciado la promotora responsable del mismo este jueves.

El anuncio de este concierto, que formará parte de su gira 'V', llega en paralelo con el de un nuevo álbum titulado 'Sacrosanct' y que verá la luz el próximo 29 de enero, anticipando una vuelta a sus raíces del "art rock" y la "new wave". Como avance existe un primer sencillo ya disponible en plataformas llamado 'Beginner Boys'.

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Se trata de su primer trabajo de estudio desde 'Direction of Heart' (2022), tiempo en el que lanzaron una reedición de su emblemático disco de 1985 'Once Upon A Time', el directo 'Live in the City of Diamonds' (2025), unas memorias y un documental sobre su trayectoria.

Hubo también muchos conciertos, con más de 1,5 millones de asistentes a los mismos, según cifras de su oficina. De hecho, las ciudades de Valencia y Murcia y el festival de Cap Roig en Palafrugell (Girona) acogieron algunos de ellos en 2025.

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Sus seguidores ahora tendrán oportunidad de asistir a una nueva gira, que comenzará a principios de febrero en Australia y Nueva Zelanda, antes de dirigirse a Europa y al Reino Unido en abril y mayo.

Para poder verlos en Madrid, ciudad en la que recalaron en 2024 como parte de Noches del Botánico y donde esta vez contarán con Level 42 como artista invitado, las entradas se pondrán a la venta el próximo día 11a las 10:30 horas a través de la promotora Doctor Music y su distribuidor oficial.

Habrá asimismo una preventa, a la que los interesados se pueden apuntar a través de la lista de correo de Simple Minds antes del martes 8, consultando en su web oficial.

Simple Minds fue fundado en Glasgow (Reino Unido) en 1977 por Jim Kerr (voz), Brian McGee (batería) y Charlie Burchill (guitarra, violín y saxofón) y publicó dos años después su primer álbum, 'Life In A Day'.

La inclusión en la banda sonora de la película 'El club de los cinco' del éxito 'Don't you forget (about me)' y el álbum 'Once upon a time', ambos en 1985, los convirtieron en una banda de rock de estadios y durante un tiempo compitieron en fama con U2.

Se estima que a lo largo de su carrera han vendido 60 millones de copias de su discografía, y, en reconocimiento a toda su carrera y a su obra, que incluye varios números 1 mundiales como 'Alive and Kicking' y 'Belfast Child', fueron distinguidos en 2016 con el Premio Ivor Novello por el valor de su faceta compositiva. EFE

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