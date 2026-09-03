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Sánchez defiende su "prudencia" ante Rabat y rechaza iniciar un conflicto diplomático

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la "prudencia" del Ejecutivo frente a quienes implican a Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta y ha asegurado que no tiene "la mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden" con el país vecino.

En su comparecencia ante el pleno del Congreso para abordar la gestión de la crisis, ha asegurado que su Gobierno mira "de igual a igual" a todas las potencias extranjeras, pero ha insistido en que no va a iniciar un conflicto sin tener "hechos sólidos" que evidencien la participación de un tercer Estado como Marruecos.

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"A día de hoy no es el caso", ha insistido Sánchez ante los ataques de la oposición y la incomprensión de sus socios.

Ha recalcado que no tienen una política de apaciguamiento con Marruecos, sino una política de "buena vecindad" en la que hay "líneas rojas", como la soberanía española de Ceuta y Melilla, y ha reconocido que la situación es "grave, muy grave", pero ha garantizado que mientras sea presidente va a defender la integridad territorial del país con toda la fuerza del Estado.

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"Ceuta lo que no necesita no son discursos matonistas de patio de colegio, necesita prudencia, sentido común, templanza", ha insistido.

Ha criticado que cuando gobierna la derecha el presidente del Ejecutivo pueda calificar a Rabat de "socio" y "amigo", como hizo Mariano Rajoy en 2027; y que cuanto gobierna la izquierda se le trate de "vendido", aunque en aquella época entraban de forma irregular a Ceuta y Melilla casi el doble de migrantes de forma irregular (sin contar la entrada masiva de finales de julio).

En ese contexto, ha calificado de "hipócrita" la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de actuar con "oportunismo" y "cinismo", y ha cargado contra el líder de Vox, Santiago Abascal, asegurando que pretende enturbiar la crisis.

Lo único que le ha reconocido es haber conseguido que el PP compre su discurso. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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