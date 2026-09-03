Sánchez critica a Feijóo por prometer la final del Mundial cuando "no manda" en su partido

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Madrid, 3 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ironizado sobre la promesa que hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace unas semanas cuando aseguró que la final del Mundial 2030 se celebrará en España: "Si no manda en su propio partido, va a mandar en la FIFA".

Sánchez, en su segunda intervención en el Congreso para responder a los grupos parlamentarios en su comparecencia sobre Ceuta, ha sacado a colación las palabras de Feijóo en una entrevista donde dijo: "Parafraseando al presidente Suárez, puedo prometer y prometo que la final del Mundial (de 2030) será en España", una final que Marruecos también quiere acoger.

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El presidente ha calificado de "impresionante" que Feijóo haga tales promesas cuando no puede ni obligar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a rendir cuentas de su último viaje a México o sobre la compra del "aticazo". EFE