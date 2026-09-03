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Publican 'La vida en la escritura', de la Premio Pulitzer Annie Dillard, inédito en España

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València, 3 sep (EFE).- La editorial valenciana Bamba ha publicado 'La vida en la escritura', uno de los libros más celebrados de la autora estadounidense ganadora del Premio Pulitzer Annie Dillard y un clásico contemporáneo sobre el oficio de escribir, que se encontraba inédito en España.

Con el lanzamiento de esta obra, que tuvo lugar este miércoles, Bamba continúa la recuperación de esta autora, que inició el pasado mes de mayo con la publicación de su libro de culto 'Sagrada la materia', han informado desde la editorial.

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Publicado en 1989 como 'The Writing Life', el libro se ha convertido con los años en una obra de referencia sobre la escritura y la vida de quien escribe, en el que la autora "se adentra en el misterio del oficio para mostrar que el sentido de la creación exige algo más que inspiración".

Annie Dillard (Pittsburgh, 1945) ganó el Premio Pulitzer con apenas 30 años por 'Una temporada en Tinker Creek'; ha sido comparada con Henry David Thoreau, May Sarton o Ralph Waldo Emerson y reconocida como una de las grandes prosistas norteamericanas de nuestro tiempo.

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Desde Bamba afirman que, con los años, "se ha convertido en una escritora de culto" pero en España su nombre "continúa siendo, para muchos lectores, prácticamente desconocido".

Después de publicar once libros en sus primeros veinticinco años como escritora, Dillard "prácticamente desapareció; se retiró de la vida pública, dejó de conceder entrevistas y la ausencia terminó formando parte de su misterio".

No obstante, sus libros siguieron creciendo y en 2015, décadas después de ganar el Pulitzer, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le entregó la Medalla Nacional de Humanidades.

A la hora de publicar sus libros en España, Bamba se planteó cómo conseguir que nuevos lectores descubran a una autora que no participa de ninguno de los mecanismos habituales con los que hoy se da a conocer un libro.

"No podemos sentarla frente a periodistas ni organizar una conversación con ella en una librería. No habrá una ronda de entrevistas. En una época en la que parece que los escritores tienen que estar cada vez más presentes para que sus libros existan, nuestra respuesta es traducirla, explicarla y confiar en sus libros", señalan. EFE

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