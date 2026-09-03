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Profesionales de los lobbies piden a los grupos que convaliden el decreto que los regula

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Madrid, 3 sep (EFE).- Los profesionales de relaciones institucionales y de las actividades de los grupos de interés han pedido a las fuerzas políticas del Congreso que convaliden el decreto-ley que aprobó el Gobierno para regular los lobbies ante el bloqueo parlamentario al proyecto que se tramita con el mismo propósito.

En un comunicado difundido este jueves la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) emplaza a los grupos parlamentarios a apoyar la convalidación de este decreto-ley que el Ejecutivo aprobó el pasado 25 de agosto y que la Cámara Baja tendrá que someter a votación un mes más tarde como máximo.

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El Gobierno decidió acometer así la creación del registro obligatorio para los grupos de interés que estaba previsto en el proyecto que envió hace más de año y medio al Congreso y que sigue bloqueado por las fuerzas políticas; su aplicación ya ha entrado en vigor pero es preciso que supere la convalidación para no decaer.

La APRI recuerda que lleva más de un década defendiendo la necesidad de regular las actividades de los lobbies y entiende que el texto del decreto gubernamental incluye buena parte de las demandas del sector, así como muchas de las enmiendas que los grupos habrían presentado durante la tramitación parlamentaria.

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Destaca en este sentido, además de la creación del registro, la supervisión por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la fijación de normas de conducta para los lobistas, la incorporación de la llamada "huella normativa" para conocer el impacto de sus gestiones durante la elaboración de leyes y también un régimen sancionador.

"Estos elementos permiten equiparar la regulación estatal de la representación de intereses con la existente en Bruselas y con la de numerosas comunidades autónomas que ya cuentan con normas en esta materia, avanzando hacia estándares compartidos de transparencia, integridad y profesionalización", concluye la asociación.

Su presidente, Carlos Parry, admite que no comparten la fórmula utilizada para esta reforma, mediante decreto-ley, pero valora que ya haya una norma en vigor que consideran necesaria, con los "elementos básicos que el sector lleva años reclamando" y la APRI recuerda que el texto puede ser mejorado posteriormente. EFE

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