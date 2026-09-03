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Policías y guardias civiles denuncian escasez de medios ante la "invasión" de Ceuta

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Madrid, 3 sep (EFE).- Sindicatos de policías nacionales y de guardias civiles han denunciado la escasez de medios para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta y estiman que se les dejó a los "pies de los caballos" al no adoptarse medidas tras los avisos de que se iba a producir una entrada masiva desde Marruecos, que califican de "invasión".

Tras la comparecencia este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para explicar la actuación del Ejecutivo ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha publicado un tuit en X en el que lamenta que ante "una invasión que desborda Ceuta el Estado responde con menos de 900 efectivos, 620 habituales más 270 de refuerzo".

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El SUP recuerda que "la plantilla venía arrastrando un déficit estructural mucho antes del repunte del 30 de julio y el citado refuerzo tampoco es una respuesta adecuada frente a semejante invasión".

Y advierte de que "con estos recursos la solución no llegará de un día para otro pues la carga de trabajo es brutal" y los agentes "están al límite".

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Por ello el SUP exige "el envío inmediato de refuerzos suficientes para Ceuta pues ni la ciudad ni quienes la protegen pueden seguir esperando".

Por su parte, Justicia Policial (Jupol) ha publicado un tuit en el que mantiene que el número de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegados en la frontera de Ceuta el 30 de julio "era absolutamente insuficiente" y "ante un riesgo extremo por una entrada masiva de inmigrantes solo pudieron proteger su propia identidad".

"Se les dejó a los 'pies de los caballos' expuestos a un riesgo extremo que pudo haberles costado la vida", añade.

En otro tuit la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) abunda al respecto en que "no hubo elección porque no había alternativa, o se contenía la frontera o se permitía la entrada masiva descontrolada" además de denunciar la "falta de medios y el abandono institucional".

Por su parte, Justicia para la Guardia Civil (Jucil) en otro mensaje en X replica a Pedro Sánchez que "para nada se extremaron las precauciones".

Y formula las siguientes preguntas: "Por qué el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó la existencia de informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras que la de Defensa, Margarita Robles, reconocía que sí existían y por qué ignoraron las reiteradas alertas de asociaciones y sindicatos sobre el aumento de entradas por el espigón del Tarajal".

Igualmente pregunta "por qué no se instaló la boya de contención antes de la invasión orquestada para poder realizar las devoluciones en caliente, por qué no se solicitó el apoyo de la Armada ante el riesgo evidente de una entrada masiva en Ceuta y por qué el día que comenzó la misma solo había 60 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional protegiendo la frontera".

Jucil coincide en que los agentes "quedaron una vez más a los pies de los caballos".

En un comunicado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia "la inacción del Gobierno ante la crisis humanitaria de Ceuta y el desamparo" de los agentes.

"Treinta y un día después de la llegada a la ciudad autónoma de más de 80.000 migrantes los guardias civiles siguen sin un protocolo de actuación que les dé seguridad física y jurídica", asegura la AEGC, que estima que "en esta crisis el Gobierno ha llegado tarde siempre".EFE

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