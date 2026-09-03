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Nogueras dice estar harta de "españoles embusteros" y que Sánchez es "el rey de los bulos"

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Madrid, 3 sep (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha mostrado "harta de españoles incumplidores y embusteros que se ríen de los catalanes mientras chupan el dinero" y ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el rey de los bulos".

En el turno de réplica en el pleno del Congreso en el que ha comparecido el presidente del Gobierno para explicar la gestión de la crisis de Ceuta, Nogueras ha señalado a Sánchez que "no estar de acuerdo con muchas de las animaladas que hace la supuesta izquierda española no quiere decir estar de acuerdo con las burradas que hace la extrema izquierda o la derecha española".

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Y ha sostenido que lo que realmente le molesta a Sánchez es que con Junts no haya funcionado "el apoyo a Madrid", un partido que es "de los pocos con quien no ha funcionado este cepillo de Madrid" ni lo hará porque no se moverán "del lado de la defensa" de los catalanes.

Ha reprochado a Sánchez que haya hablado de "mentiras" cuando, ha señalado Nogueras, el presidente del Gobierno es "el rey de los bulos" y ha puesto como ejemplo la ley de inmigración.

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Y le ha advertido de que si "sigue acogiéndose al poder por el simple hecho del poder, los socialistas y sus socios serán los culpables que gobierne la extrema derecha". EFE

(foto) (vídeo)

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